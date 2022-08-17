Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı

'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Mühendislikler boş kaldı
Mühendislikler boş kaldı
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
7 soruda ikinci el oto satışı
7 soruda ikinci el oto satışı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu
6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı

Kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 artarak 134,8 milyar dolara çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 10:42
Yazdır
Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 10,9 artarak 134,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,9 artışla 56 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12 yükselişle 49,4 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, haziran ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artışla 11,1 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4 yükselerek 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 16,1 artarak 18,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15,2 artışla 10,9 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 80,6 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 11,8 artarak 24,8 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 9,9 yükselerek 80,6 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,4 artışla 70,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,4 yükselerek 63,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, haziran sonu itibarıyla 405 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 85 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku haziranda sonu itibarıyla yüzde 46,2'si dolar, yüzde 25,5'i avro, yüzde 9,1'i TL ve yüzde 19,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Haziran sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,6 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası'nın yüzde 16,1 ve özel sektörün yüzde 64,7 paya sahip olduğu görüldü.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
THY krizin kazananı oldu
THY krizin kazananı oldu
sahibinden.com'dan '6 bin km ve sıfır araç' düzenlemesi
sahibinden.com'dan '6 bin km ve sıfır araç' düzenlemesi
Borsada yeni rekor
Borsada yeni rekor
Brent petrolün varili 93 dolar seviyesinde
Brent petrolün varili 93 dolar seviyesinde
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam

Bu Habere Tepkiniz

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak
MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Yeni evlenen çifti İstanbul'u terk ediyor!

Yeni evlenen çifti İstanbul'u terk ediyor!

Yeni evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İstanbul'u terk ediyor! İkili Amerika'da yaşayacak