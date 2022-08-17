Avrupa'da doğal gaz hazırlığı: Tarihinin en büyük krizi olabilir

'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Mühendislikler boş kaldı
Mühendislikler boş kaldı
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
7 soruda ikinci el oto satışı
7 soruda ikinci el oto satışı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Fahiş fiyata sebep olan 100 bin kişi RADAR'a takıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
Türkiye'de temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı
6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu
6 ay ve 6 bin km şartının detayları belli oldu
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
KPSS Ön Lisans başvurularında son gün
Advertisement
Ana sayfaHaberler Dünya

Avrupa'da doğal gaz hazırlığı: Tarihinin en büyük krizi olabilir

Rusya'dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi bekleniyor. AB Komisyonu ise yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 11:41
Yazdır
Avrupa'da doğal gaz hazırlığı: Tarihinin en büyük krizi olabilir

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatlarında savaşın ardından yaşanan "teknik" sorunlar nedeniyle ülkeden yapılan sevkiyat önemli oranda düşüş gösterdi.

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı, mayısta yarı yarıya azalarak günlük 41 milyon metreküp seviyesine inerken, aynı dönemde Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden sevkiyatlar da yaptırımlar gerekçe gösterilerek Gazprom tarafından durdurulmuştu.

Gazprom'un temmuzda günlük gaz akışı 2008'den bu yana en düşük seviyede

Rusya 'ruble' ile ödeme sistemine uymayan Avrupa ülkelerine sevkiyatı durdurdu

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli bir diğer boru hattı Kuzey Akım'da yaşanan teknik sorunlar ise Rusya ve Almanya arasındaki karşılıklı suçlamaların devam etmesiyle hala çözüme kavuşturulamadı. Gazprom, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ekipmanlarda gerekli bakımların yaptırımlar nedeniyle yapılamadığına işaret ederek, Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz akışını kapasitenin yüzde 20'sine düşürdüğünü duyurmuştu.

İspanya: Putin silah olarak enerji kesintisini kullanacak ve kış zor geçecek

Rusya ayrıca, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımları nedeniyle yürürlüğe koyduğu "rubleyle ödeme" sistemine uymadıkları gerekçesiyle Letonya, Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını da tümüyle durdurma kararı aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı.

AB, doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor

AB, Rusya ile doğal gazda yaşanan sorunların yanı sıra yer altı depolarında azalan rezervlerini de talebin güçlü şekilde arttığı kış mevsiminden önce doldurmak istiyor.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı 13 Ağustos itibarıyla yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Gazprom: Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatı kışın 4 bin doları aşabilir

KAPAT [X]

AB'de hedef, yıllık 45 milyar metreküp gaz tasarrufu sağmak

IEA Başkanı Fatih Birol, geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ekim'de başlayacak kış sezonu öncesinde depolama tesislerini yüzde 90'ın üzerinde doldurması gerektiği, bu durumda bile sezonun ikinci yarısında arz kesintileriyle karşı karşıya kalınabileceği değerlendirmesinde bulundu.

AB gaz tüketimlerinin yüzde 15 azaltılmasını istedi

AB, Rusya'nın gaz vanalarını tamamen kapatması ihtimaline karşı enerji tasarrufu için hazırladığı gaz acil durum planını 9 Ağustos'ta hayata geçirdi. Planla, AB ülkelerinin Mart 2023'ün sonuna kadar gaz tüketimini, son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla gönüllü olarak yüzde 15 azaltmaları öngörülüyor. Bunun yeterli olmaması durumunda tasarruf önlemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

AB Komisyonu, bu kapsamda yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Doğal gazın alternatiflerinde de açık yaşanıyor

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, doğal gazla ilgili sorunların Avrupa'nın attığı adımlar nedeniyle yaşandığını söyledi.

Almanya ve Polonya'da Gazprom'a ait altyapılara yönelik atılan adımların doğal gaz sevkiyatlarında sorunlara neden olduğunu belirten Simonov, "Doğal gazın yerine petrol ve kömür kullanılabilir ancak bunlar da mevcut değil. Avrupa her şeyi ne pahasına olursa olsun satın almaya çalışıyor ancak Avrupa'nın enerjideki dönüşüm kapsamında kömür, petrol ve gaz sektörlerine saldırması nedeniyle bu sanayilerde yatırım sıkıntısı yaşanmıştı. Bu da başka bir hataydı. Artık piyasada enerji fazlası yok." dedi.

Polonyalı Bakan: AB'de kömür kullanımını engelleyen düzenlemeler askıya alınsın

"Avrupa'nın fiyatları düşürmesinin tek bir yolu var"

Simonov, Gazprom'un söz konusu sorunları çözemeyeceğini dile getirdi:

"Yer altı gaz depolama tesislerine el mi konuldu? Onları kendiniz doldurun. Türbinler yaptırımlar altında mı? Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar azalır. Örneğin, TürkAkım tam kapasite çalışıyor. Türkiye, Sırbistan ve Macaristan'a karşı tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Bulgaristan Rus gazını almayı reddediyor ve bu onların sorunu, bırakın çözsünler."

Simonov, Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının 1000 metreküpte 2000-2200 dolar seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "Asya'daki fiyatlar 1600 dolar düzeyinde. Boşta doğal gaz bulunmuyor. Avrupa'nın fiyatları düşürmesinin tek bir yolu var. Enerji sektörünü politize etmeyi bırakıp normal ticarete geri dönmek. Örneğin, Kuzey Akım 2'nin başlatılmasını engelleyen nedir? Sonuç olarak, tüm dünya acı çekiyor, Avrupa her yerde gaz satın alıyor ve gaz fiyatlarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek gaz fiyatlarında yapılabilecekler sınırlı

Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Gros da yaklaşan kış öncesinde Avrupa'nın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere alternatif doğal gaz kaynaklarına yönelmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu krizin aşılması için çok büyük planlara ihtiyaç olmadığını vurgulayan Gros, "Hükümetler, fiyatların piyasayla birlikte artmasına izin verirse, genel olarak gaz ve enerjiden tasarruf etmek için güçlü teşvikler olacaktır. Bu, Avrupa'da kışı geçirmek için yeterli olmalıdır. Yoksul insanlar doğrudan yardımlarla korunabilir, ancak tasarrufları teşvik etmek için yüksek bedeli onlar bile ödemelidir." diye konuştu.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı

Gros, Avrupa ve Asya'nın sınırlı LNG havuzu için rekabet ettiğini belirterek, "ABD'nin LNG'yi Avrupa'ya mı yoksa Asya'ya mı ihraç ettiği önemli değil. Avrupa'nın kısa vadede gaz üzerindeki fiyat baskısını azaltmak için yapabileceği hiçbir şey yok. Uzun vadede daha fazla yenilenebilir enerji ve diğer ülkelerden daha fazla sevkiyat yardımcı olacaktır." dedi.

"Depolama tesisleri sabit gaz arzı olduğu sürece verimli çalışır"

Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Uzmanı Stanislav Mitrahoviç de Avrupa'nın sanayisini korumak ve Rusya ile doğal gaz arzı konusunda uzlaşmak arasında seçim yapmak zorunda kalacağını ifade etti.

AB'nin doğal gaz planı yürürlükte

Doğal gaz depolama tesislerinin kış mevsiminde sabit bir gaz arzı olduğu sürece verimli çalıştığına dikkati çeken Mitrahoviç, "İstikrarlı bir tedarik olmadan depolama tesisleri yalnızca tüketicilerin sorunlarını hafifletir, ancak çözmez. Örneğin Polonya'da depolama tesisleri neredeyse dolu ancak kapasiteleri 3 milyar metreküp, ülkenin yıllık tüketimi ise yaklaşık 20 milyar metreküp." diye konuştu.

Mitrahoviç, Avrupa'nın, Rus gazının yakında gereksiz hale geleceğini açıklamasının ardından Rusya'dan istikrarlı bir doğal gaz tedariki beklemelerinin ise zorlu bir süreç olduğunu söyledi.

Almanya'nın 3 aylık gazı kaldı, iklim planları rafa kalktı

Mitrahoviç, "Avrupa, sanayisizleşme yolunu izlemek zorunda kalacak. Enerji yoğun tesisler Avrupa'yı daha ucuz enerjiye sahip ülkeler için terk edecek. Örneğin, Türkiye. Türkiye bölgenin sanayi lideri olma şansına sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Güney Kore: Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı
Güney Kore: Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı
Oscar'da, 50 yıl sonra gelen özür
Oscar'da, 50 yıl sonra gelen özür
Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı
Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı
İsveç'ten 'Türkiye ile yapılan mutabakata uyacağız' mesajı
İsveç'ten 'Türkiye ile yapılan mutabakata uyacağız' mesajı
Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı
Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı
Taliban, yönetiminin 1. yılını kutladı

Bu Habere Tepkiniz

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak
MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Yeni evlenen çifti İstanbul'u terk ediyor!

Yeni evlenen çifti İstanbul'u terk ediyor!

Yeni evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İstanbul'u terk ediyor! İkili Amerika'da yaşayacak