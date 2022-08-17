Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 14:37
K.A. idaresindeki otomobil, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda karşı yönden gelen Rus uyruklu D.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına ve A.K. yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Shıshkına, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan A.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız