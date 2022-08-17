Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.