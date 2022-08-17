Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 14:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Cirnooğlu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız