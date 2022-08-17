Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli bir gönderi paylaştı. 'Esnaflarımızdan, işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar bütün kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz' diyen Nebati, düzenlemelerin detaylarını aktardı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Ağustos 2022 15:12
Bakan Nebati 9 maddede esnafa ve işverene sağlanan, 4 maddede tüketiciye sağlanan, 6 maddede de yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarını açıkladı.
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız