Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Ermeni kaymakam olarak atandı

Agos gazetesinde yer alan habere göre; Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinin kaymakamı oldu.

1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi'ne gitti. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Şişli'deki hukuk bürosunda yaptı. Daha sonra 110. Dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. 2021 Temmuz ayında Ankara'da yapılan yazılı sınavı, 13 bin 374 kişi arasından 72'nci sırada tamamladı. Mülakata 475 kişi çağırıldı. Berk Acar, mülakat sonucu açıklandığında da yine başarı listesine girdi.

Berk Acar görevinden resmen ayrılarak ilçeye veda eden Babadağ Kaymakamı Adem Karataş'ın yerine ilçeye atandı. Acar'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor.