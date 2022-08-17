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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Günümüzde birtakım hastalıklar cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak bilinmektedir. Bu hastalıklar genel olarak kontrolsüz bir şekilde birleşme durumunda ortaya çıkar. Günümüzde birçok ülkede yaygın olarak görülen aids cinsel hastalıkların en bilinen örneğidir.

Kaynak : MN Medya
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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

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Günümüzde birtakım hastalıklar cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak bilinmektedir. Bu hastalıklar genel olarak kontrolsüz bir şekilde birleşme durumunda ortaya çıkar. Günümüzde birçok ülkede yaygın olarak görülen aids cinsel hastalıkların en bilinen örneğidir.

Cinsel Yolla Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Sadece aids değil bunun dışında frengi bel soğukluğu gibi bir takım cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bulunmaktadır. Bu hastalıkların bulaşma şekli genel olarak cinsel yolla ya da kan ve tükürük yolu ile meydana gelmektedir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

İnsanların hayatını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren cinsel yolla bulaşan hastalıklar mevcuttur. Günümüzde söz konusu rahatsızlıkların tespiti ve bilinmesi açısından testlerin önemi büyüktür.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde yaygın olarak görülmemekle birlikte bir takım cinsel hastalıklar mevcuttur. Söz konusu hastalıkların tespiti aşamasında belirtilerinin ortaya konulması gerekir. Bunlar arasında vajinal akıntı terleme ya da mide bulantısı başta gelir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Bu hastalıklardan korunma yollarının başında sağlıklı bir cinsel birleşme gelir. İstenmeyen ve korunmasız birliktelikler ise bu hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Kan yolu ile de bulaşan bir hastalık grubu olduğundan dolayı kan naklinin hijyenik koşullar altında yapılması gerekir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Virüs tedavisi ya da bakterilerin yok edilmesini içeren bir takım farklı tedaviler mümkündür.

Hiv Testi Nedir?

Bu tür hastalıkların tespiti aşamasında kullanılan bir test olan hiv testi aynı zamanda nükleik asit tespiti için kullanılan bir testtir. Kişinin kan örnekleri ve diğer sıvıları üzerinden alınan örnekler ile hastalık durumu ortaya konulur.

Hiv Testi Nasıl Yapılıyor?

Hastaların kan örnekleri başta olmak üzere aynı zamanda idrar ve tükürük örnekleri üzerinden gerçekleştirilen hiv testi ile hastalık yapan virüsün tespiti amaçlanmaktadır.

Hiv Testi Nerede Yapılır?

Başta cinsel sağlık koruma merkezleri olmak üzere aynı zamanda bu test birçok sağlık merkezinde uygulanmaktadır. Özel ve devlet hastanelerinin ilgili birimlerinde bu testin yapılması mümkündür.

Hiv Testi Kaç Günde Sonuç Verir?

Kişiye bu virüsün bulaşmasından en az dört hafta sonra kanda antikor oluşumu meydana geldiğinden dolayı en az dört hafta sonra hiv testi yapılmalıdır. Bunun yanında hiv ile ilgili bu testin tam olarak sonuç vermesi için üç ay beklemek gerekir.

Hiv Testini Evlilik Öncesi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Ülkemizde yerleşik kanunlara göre evlilik öncesinde bu testin yapılmasına gerek yoktur.

Sperm testi nedir?

Erkeklerde çocuk sahibi olabilmek için belirli bir yeterlilikte sperm sayısına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle sperm testi yapılarak erkeklerin sperm sayısı ile ilgili durumların tam bir şekilde ortaya konulduğu görülür.

Sperm testi nasıl yapılır?

Hastalardan alınan sperm örnekleri ile birlikte sperm kalitesinin ve hareketliliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Sperm testi sırasında nelere dikkat etmeli?

Tüp bebek tedavisi öncesinde uygulanan sperm testi yapılmadan önce hastaların bazı durumlara dikkat etmesi gerekir. Hastanın en az 4 gün cinsel birliktelik yaşamaması gerekmektedir.

Sperm testi sonuçları nasıl olmalı?

Sperm sayısının ve kalitesinin çocuk sahibi olmaya engel olmaması gerekir. Bunun yanında sperm testinin sonucu ile birlikte hastaların tüp bebek tedavisine başlaması muhtemeldir.

Sperm testi sonrasında olası tanı nedir?

Bu testin sonucunda sperm sayısında hareketliliğinde ve kalitesindeki duruma bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkar.

Kimler sperm testi yaptırmalı?

Cinsel birliktelik olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan bireylerin sperm testi yaptırması beklenmektedir.

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