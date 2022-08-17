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'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'

"3-5 yaşındaki okullaşma oranlarını OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına eriştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 16:31
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'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimin öncelikli politikalarının başında geldiğini belirterek, "3-5 yaşındaki okullaşma oranlarını OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına eriştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız." dedi.

Özer, Van Valiliğini ziyaret etti, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Özer, daha sonra Balcı, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilçe milli eğitim müdürleriyle "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısına katıldı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da eğitimin geldiği durum ve eğitimin kalitesiyle ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Özer, yeni okul yapımı, güçlendirme çalışmaları, mevcut okulların donatımları için bu yıl Van'a tahsis edilen 705 milyon liralık ödeneği bugünkü toplantıda 1 milyar 750 milyon liralık ilaveyle 2,5 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

- "1110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık"

Sadece Van'da değil tüm Türkiye'de sağlam olmayan okulları yıkıp yerlerine yeni okullar yaptıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda güçlendirmeye ihtiyacı olan okulları destekliyoruz. Van'da güçlendirmeyle ilgili çalışmaları nihayete erdirmek için yaklaşık 170 milyon liralık ilave yatırım vermeye karar verdik. Bu çalışmayla birlikte Van'da güçlendirme ihtiyacı olan hiçbir okul kalmayacak. Van'da yıkım-yapım kararları çerçevesinde yıkıldığı halde yapılmayan 11 okul bulunuyordu. Bu okulları yatırım programına aldık. Bu da yaklaşık 380 milyonluk bir yatırıma karşılık gelmekte.

Milli Eğitim Bakanlığının şu an öncelikli politikalarının başında, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak geliyor. Yani 3-5 yaşındaki okullaşma oranlarını OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına eriştirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız. Bugün itibarıyla bu proje kapsamında 1110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Süreç çok başarılı şekilde devam ediyor. Bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Biz bir yılda mevcut anaokullarından çok daha fazla anaokulunu Türkiye'ye kazandırmak için yola çıktık. Bunun yaklaşık üçte birlik kısmını bitirdik. 1110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Bütçeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah ülkemize 2022'nin sonuna kadar 3 bin yeni anaokulunu kazandıracağız."

- "Van'daki çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde devam ediyor"

Van'da daha önce 35 bağımsız anaokulunun yapımına karar verdiklerini, bugün de 66 bağımsız anaokulu yapma kararı aldıklarını aktaran Özer, "Van'a 2022'nin sonuna kadar kazandırılacak anaokulu sayısı 101 olacak. Burada 690 milyon liralık bir ilave yatırımı ilimize kazandırdık. Tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmama kararı aldık. Bu kapsamda Van'daki çalışmalarımız çok başarılı devam ediyor. Bugün itibarıyla doğal gaz erişimi yeni başlayan 39 ilave okulun dönüşümü 2022 yılının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Öğrencilerimiz daha sıcak ortama kavuşmuş olacaklar." diye konuştu.

Okulların onarımlarını çok önemsediklerini dile getiren Özer, çatı onarımından farklı noktaların tekrar elden geçirilmesine kadar okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Valiliğin bu konuda detaylı bir program hazırladığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Bunun için 150 milyon liralık ilave yatırımı ilimize kazandırmış olduk. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını İstanbul'da 17 Haziran'dan bir hafta sonra başlatmıştık. İlk defa okullar açılmadan okulların temizlik ve kırtasiye malzemelerini, küçük onarım ve donatım bütçesini doğrudan okullarımıza göndermeyle ilgili seferberlik başlattık. Okulların ihtiyacıyla ilgili temizlik ve kırtasiye malzemeleri, küçük onarımı ve laboratuvar donatımlarıyla ilgili 88 milyon liralık bütçeyi bugün itibarıyla Van'a göndermiş bulunuyoruz. Van'da depremden dolayı ikili eğitimle ilgili sayı diğer illere göre nispeten yüksek. Bugün başlangıç olarak 250 milyon liralık bir ödenek vererek bu ikili eğitimin yüzde 30-40'ını ortadan kaldırmak için bir başlangıç yapıyoruz. 2023'ün sonuna kadar Van'da ikili eğitim yapan hiçbir okul bırakmayacağız. Onların gerekli yatırımlarını Valiliğimiz hazırlayacak."

Van'a bugün itibarıyla eğitim anlamında çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Özer, "700 milyon liralık bir yatırımdan 2,5 milyarlık bir yatırıma. Yani yaklaşık 3 katın üzerinde bir yatırımı Van'ın eğitimine kazandırmış bulunuyoruz. İnşallah bu yatırımlar realize oldukça öğrencilerimiz çok daha sağlıklı ortamlarda eğitim alacaklar, öğretmenlerimiz çok huzurlu mekanlarda eğitim verecekler." dedi.

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Özer, daha sonra "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"na katıldı.

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