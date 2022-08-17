Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 17:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9630
|17,9640
|17,9650
|17,9660
|Avro
|18,2710
|18,2720
|18,2640
|18,2650
|Sterlin
|21,7110
|21,8180
|21,6820
|21,7890
|İsviçre Frangı
|18,9050
|18,9750
|18,8410
|18,9110
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9330
|17,9830
|17,9350
|17,9850
|Avro
|18,2310
|18,2910
|18,2240
|18,2840
|Sterlin
|21,6510
|21,8510
|21,6220
|21,8220