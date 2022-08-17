Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada sanık savunmaları tamamlandı

'Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni bir kariyer sistemi inşa ediyoruz'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni bir kariyer sistemi inşa ediyoruz'
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 500 TL İndirim Son Gün
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi
YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi
'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'
'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'
Bahçeli: Terörle mücadele edenlere devlet şeref madalyası verilsin
Bahçeli: Terörle mücadele edenlere devlet şeref madalyası verilsin
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Mühendislikler boş kaldı
Mühendislikler boş kaldı
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
Haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
'Eğitim-Bir-Sen sınav olsun demedi'
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
YÖK Başkanı'ndan YKS yorumu: Yüksek düzeyde bir yerleştirme oldu
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
'Konut satışları 2021'e göre daha yüksek seviyelerde kapatacak'
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
20 bin öğretmenin göreve başlayacağı tarih belli oldu
7 soruda ikinci el oto satışı
7 soruda ikinci el oto satışı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada sanık savunmaları tamamlandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin tüm sanıkların savunmaları alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 17:38
Yazdır
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada sanık savunmaları tamamlandı

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmaya 10 tutuklu ve 10 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Kerem Öztürk savunmasında, daire satışıyla ilgili Suphi Malgaz'ın kendisini dolandırdığını ve Gökhan Karakan'ın Suphi Malgaz'dan bu parayı almak için iletişime geçtiğini belirterek, "Gökhan, Suphi Malgaz ile buluştuğunu, buluştukları yere Şafak Mahmutyazıcıoğlu isimli birinin geldiğini ve küfürler ettiğini söyledi. Konunun kapanıp kapanmadığını sordum, 65 bin liraya anlaştıklarını söyledi. Sonrasında konuyu kapadık. Akmerkez'de ofisi olan biriyim, biz dolandırıldık, Gökhan, Suphi'den parayı almak istedi. Sonrasında silahlı mafyavari insanlar araya girdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hiç görmedim bile." diye konuştu.

Öztürk'ün savunması ile davadaki tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı ve mahkeme tutuksuz sanıkların savunmasına geçti.

Tutuksuz sanık Batuhan Aldatmaz savunmasında, olay günü kendisini arayan Ali Yasak'ı Yeşilköy'den aldığını ve evine gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kavga mı oldu diye sordum, bana Kadir'in kavga ettiğini ve bir sorun olmadığını söyledi. Ben kedi besliyorum, ertesi gün Ali benden kedileri beslediğim poşeti istedi, kayalıklara gitti. Sonrasında döndük. Toplantıya gittim, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini toplantıda duydum. Toplantıdan sonra Ali ile bulaşacaktım, haberi görünce yanına gitmedim. Bu olayın içine girersem kurtulamam, dedim. Şok oldum. Sonrasında ifade vermem için beni vatan emniyetten aradılar."

Bir diğer tutuksuz sanık Mehmet Altun da sanıkları sakladığı iddialarına ilişkin, "Abdülkadir Kara; Ali Yasak ve Kadir Yasak'ı benim evime getirmiş, ben eve geldiğimde gördüm. Kavga olduğunu söylediler. Urfalı olmaları ve soyadlarından dolayı tanırım. Evimde sürekli misafir kalır, insanların suç işleyip, işlemediklerini bilemem. Olayı öğrenince Abdülkadir'i arayarak, evimden gitmelerini istedim. Bu olaylara karışmak istemedim. Benim saklama gibi bir amacım olsa, otoparkta kamera kaydı yok, buradan bu kişileri alabilirdim." ifadelerini kullandı.

Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından müştekilerin beyanlarının alınmasına geçildi.

- Saldırı sırasında olay yerinde olan müşteki ifade verdi

Olayda yaralanan müşteki Murat Bilmez, iş bulamadığı için şoför olarak Ece Erken'in yanında işe başladığını ve dayısının Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü olduğunu ancak o gün dayısı olmadığı için arabayı kendisinin kullandığını ifade ederek, hadiseyi şu şekilde anlattı:

"Olay günü mekana gittik. Fikret Orman falan geldi, sonra gitti. İlerleyen saatlerde Ece yenge aradı, Şafak abi de 10-15 dakikaya geliyorum dedi. Orada otururken, Kadir ile Serkan geldi, selamlaştılar. Selamlaştıkları için ben tanışıyorlar zannettim. Şafak abi yanlarına giderek oturdu. Sonrasında Ali ve Seccad geldi. Kadir 'dedin mi demedin mi' dedi. Şafak abi de 'dediysem ne olacak demediysem ne olacak' dedi. Daha sonra Ali Yasak, yanında oturan Şafak ağabeyin omzuna doğru elini uzattı. Oturduğum açıdan omzuna mı yoksa sandalyeye mi koydu görmedim. Şafak abi de ayağa kalkarak, küfür etti, kovdu. Kadir de tam o sırada silahı çıkartıp sıktı. Ben silah sesini duyunca ne oluyor diye kalktım. Ben kalkınca bana da sıktı, direkt oturdum. Kadir'in bana dönüp sıktığını gördüm. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Şafak abiye soru soruyorlardı, birine araba anahtarı verdim, kime verdiğimi hatırlamıyorum. Bağıran biri vardı, ambulans nerede diye. Ben her gün Ece Erken ile beraberdim, dışarı çıkmasa bile kapıda bekliyordum. Şafak abiyi sabah çıkarken veya akşam gelirken görüyordum. Ayağım iyi ama şu an topallıyorum. Korumalık yapmıyordum. Şafak abinin o gün yanında silah yoktu. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

Duruşma, müşteki beyanları alınması için yarına ertelendi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede 27 Ocak'ta Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahla yapılan saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı hatırlatılıyor.

KAPAT [X]

Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda bu kişiler arasında yapılan görüşmede müşteki Suphi Malgaz'ın yanında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olduğu belirtilen iddianamede, maktulün müştekiye arka çıkması ve destek olması neticesinde sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in müştekiden istedikleri parayı alamadıkları kaydediliyor.

İddianamede, bu nedenle Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'na husumet gütmeye başladıkları, sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün Ali Yasak'ın yeğenleri Ali ve Kadir Yasak'ı korkutucu bir unsur olarak kullanabileceklerini düşünerek yağma konusunda azmettirdikleri belirtiliyor.

Müşteki Suphi Malgaz'ın yaşadığı tehdit ve baskı nedeniyle yardım istediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na parayı devrettiği, bu sefer de sanıkların tehdit ve baskı yoluyla parayı maktulden tahsil etmeye çalıştıkları aktarılan iddianamede, bunu başaramayınca da söz konusu cinayeti gerçekleştirdikleri kaydediliyor.

Olay günü olan 27 Ocak'ta restorana giden sanıklardan Kadir Yasak ile Serkan Dakman'ın maktulle görüşmek istedikleri, bir süre sonra maktulün sanıkların yanına geldiği, sanıklar Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de mekana geldiği anlatılan iddianamede, iyice güçlendiğini hisseden sanık Kadir Yasak'ın önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na, ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş ettiği anlatılıyor.

Sanık Ali Yasak'ın maktulü dışarı sürüklediği esnada sanık Kadir Yasak'ın tekrar ateş ettiği bildirilen iddianamede, sanıkların olay yerinden kaçtıkları, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın ise sokak köşesinden sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları ifade ediliyor.

- İstenilen cezalar

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında da "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında ise benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 9 sanığın da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinden 'yaşam hakkının ihlali' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'yaşam hakkının ihlali' kararı
Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası istinaftan döndü
Ağabeyiyle eski eşini öldüren sanığın dosyası istinaftan döndü
Yargıtay'dan işyeri hekimlerini yakından ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan işyeri hekimlerini yakından ilgilendiren emsal karar
Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü
Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü
Rusya'dan alınan diplomaların denkliği ile ilgili idare mahkemesinden önemli karar!
Rusya'dan alınan diplomaların denkliği ile ilgili idare mahkemesinden önemli karar!
İDDK, avukatların dava açma yetkisine açıklık getirdi
İDDK, avukatların dava açma yetkisine açıklık getirdi

Bu Habere Tepkiniz

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.
Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak
MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 43.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Gaffur'u görenler gözlerine inanamadı!

Gaffur'u görenler gözlerine inanamadı!

Bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteri ile dikkat çeken Peker Açıkalın'ın yeni halini görenler tanıyamadı.