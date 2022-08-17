SEDDK, teknik aksaklıktan kaynaklanan sürprim mağduriyetini gidereceğini duyurdu
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: Kesintinin sürdüğü süre kapsamında yenilenmesi gereken Zorunlu Trafik Sigortalarının yenilenemediği ve işlemlerin başlamasıyla birlikte yeniden üretilen poliçelerde, meri mevzuat gereği zamanında yenilenemeyen durumlarda ödenen yüzde 5'lik sürprim uygulandığı tespit edilmiştir
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Noterler Birliği sorgu servislerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle Zorunlu Trafik Sigortası poliçe üretiminde yaşanan sürprim mağduriyetini önleyeceğini duyurdu.
SEDDK yaptığı açıklamayla, dün Türkiye Noterler Birliği sorgu servislerinde yaşanan ve 15:26 itibarıyla başlayıp yaklaşık 12 saat süren teknik aksaklık sebebiyle Zorunlu Trafik Sigortası poliçe üretiminde aksamalar yaşandığını bildirdi.
Arızanın çözümü ile poliçe üretiminin yeniden başladığı ve sorunsuz sürdüğü aktarılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"SEDDK olarak, kesintinin sürdüğü süre kapsamında yenilenmesi gereken Zorunlu Trafik Sigortalarının yenilenemediği ve işlemlerin başlamasıyla birlikte yeniden üretilen poliçelerde, meri mevzuat gereği zamanında yenilenemeyen durumlarda ödenen yüzde 5'lik sürprim uygulandığı tespit edilmiştir.
Kurumumuz tarafından, teknik aksamadan kaynaklanan mağduriyetleri önlemek amacıyla, bu sürede düzenlenen poliçelerde uygulanan söz konusu sürprim tutarlarının sigorta şirketlerince vatandaşlarımıza iade edilmesine yönelik gerekli işlemler başlatılmıştır."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız