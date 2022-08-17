Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Seyahatsever' müjdesi
Proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısı 3'ten 5 güne çıkarıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ağustos 2022 19:45
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.
Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını söyledi.
"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız