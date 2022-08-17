TÜBİTAK 17 Ağustos depreminden bu yana çalışmalar yapıyor

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 17 Ağustos'ta, son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu depremde Türkiye'nin kaybının büyük olduğu belirtilerek, 17 bin 840 kişinin vefat ettiği, 43 bin 953 kişinin yaralandığı ve 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yerinin hasara uğradığı bildirildi.

TÜBİTAK MAM tarafından depremin ardından bölgede yoğun sismolojik ve jeodezik ağlar kurularak artçı deprem çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu tarafından oluşturulan sismoloji ve GPS gözlem ağlarıyla deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yakın alanlarda önemli gözlemler gerçekleştirildi. Sismolojik ağla depremin merkez üssüne 13 kilometre mesafede öncü depremler tespit edildi. Elde edilen sonuçlar depremlerin önceden kestirimine yönelik uluslararası bilim camiasında ses getirdi. 17 Ağustos Depremi sonrasında İstanbul'da en çok etkilenen Avcılar Bölgesi'ndeki yıkımın nedenleri araştırıldı. Zemin kaynaklı sismik büyütme özelliği ortaya konuldu ve kamu yönetim kademelerine gerekli raporlamalar yapıldı."

- Beklenen Marmara depremine yönelik araştırma

Açıklamada, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Yalova'da ve İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde sismik tehlikeye yönelik çalışmaların yapıldığı, Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR) projesi kapsamında, TÜBİTAK MAM'ın Türkiye'deki büyük depremlerin hemen sonrasında acil deprem gözlem çalışmaları yaptığı vurgulandı.

Halihazırda kurulu 20 Sismoloji ve 11 GPS gözlem istasyonundan oluşan ağlarla güncel deprem aktivitesinin izlendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

17 Ağustos Depremi sonrasında da Marmara Bölgesi deprem gözlem çalışmaları sürdürüldü. Türk-Fransız-Alman iş birlikleriyle Marmara Denizi tabanında ve kara sismolojik ağlarıyla detaylı fay araştırmaları gerçekleştirildi. Mevcut ağlarla TÜBİTAK MAM güncel sismolojik aktiviteyi izlemeyi sürdürüyor. TÜBİTAK MAM'ın çalışmaları kapsamında, Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin Marmara Denizi içindeki seğmentleri hakkında yeni bilgiler üretildi. Deniz Tabanı Sismometreleri ve karasal sismolojik ağlar kullanılarak Marmara Denizi sahasında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde ve yakın civarında meydana gelen depremlerin hassas konumları ve bu bölgenin 3-boyutlu tomografik hız modelleri ortaya konuldu."

Açıklamada, 17 Ağustos Depremi'nin öncesi, anı ve sonrasının GPS ile izlenerek yer deformasyonlarının belirlenebildiği depremlerden biri olarak öne çıktığı kaydedilerek, 2002-2009 deprem sonrası dönemde 17 Ağustos depremine ait deformasyonların bölgede etkin olarak devam ettiği ve tüm Marmara'yı etkilediği vurgulandı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından "1001-Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı"nın yürütüldüğü bildirilen açıklamada, "Bu çağrı aracılığıyla ülkemizde kentleşme stratejileri, yerleşim kararları, inşaat modelleri, mimari tasarımlar ve planlamalarda bilim ve teknoloji tabanlı yöntem ve çalışmalardan azami şekilde faydalanılmasının yanı sıra depremin risk ve etkilerinin anlaşılmasına yönelik disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalara uzun vadede katkı sağlanması öngörülüyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, TÜBİTAK'ın Deprem Araştırmaları Çağrısı'nda da 81 projeyi desteklediği belirtilerek, ayrıca aralarında deprem mühendisliğine yönelik dijital teknolojiler, arama-kurtarma faaliyetlerinde robotik sistemler gibi konuların yer aldığı 7 farklı alandaki projelerde toplam 37 üniversiteden 375 araştırmacının görev yaptığı ifade edildi.

2020 ekimde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki İzmir-Kuşadası depreminin ardından TÜBİTAK MAM koordinasyonunda, "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi"nin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje de TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi ile 2021 yılı Mayıs ayında ve 2022 yılı Mayıs ayında Kuşadası Körfezi'nde uluslararası kara suları da dahil olmak üzere iki kez deniz araştırma seferi gerçekleştirdi. Her iki seferde elde edilen araştırma çalışmalarının sonuçları ekim ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor."

Açıklamada, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından depremi anlık ölçebilen Fiber Optik Tabanlı Akustik Sensör (FOTAS) sisteminin geliştirildiği, FOTAS sistemi ile ülkede gerçekleşen depremlerin kayıt altına alınmaya başlandığı ifade edildi.