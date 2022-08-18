Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Nakit ihtiyacı olanlara görülmemiş fırsat
Nakit ihtiyacı olanlara görülmemiş fırsat
Sponsorlu İçerik
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti
Kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa geliyor
Kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa geliyor
'Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni bir kariyer sistemi inşa ediyoruz'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni bir kariyer sistemi inşa ediyoruz'
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi
YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi
'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'
'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'
Bahçeli: Terörle mücadele edenlere devlet şeref madalyası verilsin
Bahçeli: Terörle mücadele edenlere devlet şeref madalyası verilsin
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Mühendislikler boş kaldı
Mühendislikler boş kaldı
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına sebep olan 100 bin mükellefin önce satış fiyatı üzerinden yüzde 5, sonra 'beyan'dan dolayı ceza ödeyebileceği ifade ediliyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Ağustos 2022 08:17
Yazdır
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomiye sebep olan 100 bin mükellefin belirlendiğini açıklarken, bu mükellefleri kapsamlı cezalar bekliyor. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Avukat Elif Yılmaz Ermiş, usulsüzlük yapanlara, önce aracın satış fiyatı üzerinden yüzde 5 özel usulsüzlük cezası, ardından da bildirim yapmamalarından kaynaklı ayrı bir usulsüzlük cezası verilebileceğini söyledi.

Ermiş, "Vergi daireleri birçok mükellefe 'ev alıp sattın', 'araba alıp sattın gibi' gibi farklı gerekçeler gösterip mükellefiyet tesis ederek geriye dönük olarak yüklü miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesebilmekte. Belli bir miktarın üstünde araç alıp satmış kişilere de gerekli beyannameleri vermediğinde ya da bildirimde bulunmadığında, ilk ticari anlamda araç satışı yaptığı zamana dönülerek çok ciddi tutarlarda usulsüzlük cezaları kesilebiliyor. Tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları veya posta idarelerinde düzenlenen belgelerle ispat etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine bu belgelere konu olan her işlem için kanunda düzenlenen özel usulsüzlük cezalarından az olmamak üzere işleme konu olan tutarın yüzde 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir" diye konuştu.

'BEYAN' İÇİN AYRI CEZA

Söz konusu ceza dışında kanunda bir de bildirim ve beyan zorunluluğuna uymamaktan kaynaklı ceza öngörüldüğüne dikkat çeken Ermiş "Bilgi vermekten çekinen, vergi usul kanununun ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için ilgili kanunda birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında her araç için 3.400 lira, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında her araç için 1.700 lira, bu belirtilenler dışında kalanlar hakkında her araç için 880 lira tutarında cezalar verilebilir" dedi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Araç piyasasına yönelik Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi ile yapılan incelemeler devam ediyor. Değerlendirmelerin ardından alım ve satımlardaki olağandışı hareketlilik mercek altına alınıyor.

İKİNCİ EL OTOYA SAHİBİNDEN.COM'DAN FAHİŞ FİYAT AYARI

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumunun soruşturma başlattığı sahibinden.com, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına bazı değişiklikleri hayata geçireceğini duyurdu. Bu kapsamda; sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek. Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken 'Aracın Durumu' kriterini sadece 'İkinci El' olarak seçebilecek ve 'Araç Kilometresi' için en az 6.000 km girebilecek. Ayrıca, girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren 'Sıfır' veya 'İkinci El' ifadesi, sıralamada 'Kilometre' bilgisinin önüne taşınacak. Böylelikle; alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor. Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş '2022 Güncel Liste Fiyatı' da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.

6 AY SINIRLAMASI YARGIDA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, ikinci el satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, 70 bin motorlu araç satıcısının görmezden gelinerek, sektörün görüşleri alınmadan yapılan, mevcut sorunların çözümüne etki etmeyecek bu düzenleme ile ilgili Danıştay'a başvuracakları belirtti.

C. Fırat AYDOĞMUŞ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Brent petrolün varil fiyatı 93,82 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 93,82 dolar
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Fed tutanakları, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini verdi
Fed tutanakları, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini verdi
TÜBİTAK 17 Ağustos depreminden bu yana çalışmalar yapıyor
TÜBİTAK 17 Ağustos depreminden bu yana çalışmalar yapıyor
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han gemimiz ilk sondajına başladı
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han gemimiz ilk sondajına başladı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, yardımcı doçentin yeniden atama döneminde yayın yapma koşulunu taşımadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.

BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.

https://www.brita.com.tr/bufiltrebizden?utm_source=memurlar&utm_medium=ana-manset&utm_campaign=3-filtreye-1-filtre
Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak
MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 18 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Milyonluk lüks inziva!

Milyonluk lüks inziva!

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi.