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AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu

18 Haziran 2023 seçimleri yaklaştıkça erken seçim iddiaları da gündemden düşmüyor. AK Parti kulislerinde seçim tarihi olarak Mayıs'ın son Pazar günü veya Haziran ayının ilk Pazar gününü önerenler de var.

Eklenme : 18 Ağustos 2022 08:32
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AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu

Son olarak gazeteci Barış Yarkadaş'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 4 Eylül'deki Sivas mitinginde "erken seçim çağrısı" yapacağı iddiası, tartışmayı yeniden alevlendirdi.

MHP tarafından sert bir dille yalanlanan baskın seçim iddialarıyla ilgili olarak AK Parti kulislerinde ise "Seçim 2023'te, belli olmayan tek şey hangi gün yapılacağı" görüşü dile getiriliyor.

BBC Türkçe'de Ayşe Sayın AK Parti kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

AK Parti'de bir erken seçim kararının Ekim ayına zaten yetişmeyeceği, Kasım-Aralık aylarının ise hem ekonomik göstergeler, hem de hava durumu açısından uygun bir zaman olmayacağına dikkat çekiliyor.

"Artık şu net, seçim 2023'te olacak"

Artık muhalefet partilerinin bile erken seçimi seslendirmediğine dikkat çeken AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son il başkanları toplantısında seçime 9-10 ay kaldığını vurguladığına dikkat çekerek, "Artık şu net, seçim 2023'te olacak. Cumhurbaşkanımız sadece günün söylemedi" diyerek, erken-baskın seçim tartışmalarına nokta koyuyor.

Seçim tarihi için Haziran ayında üniversite sınavlarının yapılacak olması da dikkate alınarak, Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiği 14 Mayıs tarihi öne çıkıyor.

Parti içinde seçim tarihi olarak Mayıs'ın son Pazar günü veya Haziran ayının ilk Pazar gününü önerenler de var.

'Ekimde enflasyon artar, seçim için uygun zaman değil'

AK Parti kaynaklarına göre, erken veya baskın seçim senaryoları, hem ekonomik tablo, hem de partinin seçim stratejisine uymadığı için gerçekçi değil.

Böyle bir kararı, ittifak ortağı MHP veya AK Parti'nin tek başına alamayacağına dikkat çeken parti kaynakları, ayrıca, Ekim veya Kasım aylarının, yüksek enflasyon beklentileri dikkate alındığında uygun olmayacağına vurgu yapıyorlar.

"Ekmeği 4, akaryakıtı 21-22 olarak sabitlersek, durum normalleşir"

Ekim ve Kasım aylarında enflasyonda artış olacağı beklentisine dikkat çekilerek Aralık ve özellikle Ocak ayından itibaren enflasyonun baz etkisi ile düşüşe geçeceği belirtiliyor.

Pandemi sürecinde üretim yapılamaması ve stokların tükenmesi nedeniyle fiyat artışları yaşandığı ifade edilirken yeniden üretim süreçlerine dönülmesi ile fiyatların sabitlenmeye başlayacağı beklentisi dile getiriliyor. Fiyatların sabitlenmesinin, iktidar lehine fırsata dönüştürülebileceği savunuluyor.

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Bir partili bunu "Şimdi emtia üretimleri de normal seyrine ulaştı ve artık fiyatları sabitledi. Yani demir 13-14 arasında gidip geliyor ama 16'yı görmüyor. Çimento, enerji fiyatları belli noktada gidiyor. Biz de fiyatları sabitleyebilirsek, artık ekmeği 4, akaryakıtı 21-22 olarak sabitlersek, durum normalleşir ve biz bunu seçimler için fırsata döndürebiliriz" diye ifade ediyor.

'7 siyasi parti, yedi düvel durdurmaya çalışıyor'

AK Parti'de Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinde sıkıntı yaşanacağı öngörülmüyor. Ancak, parti oyları konusunda o kadar iyimser bir tablo olmadığı, hatta parlamento çoğunluğunun kaybedilebilmesi ihtimali bile değerlendiriliyor.

Erdoğan'ın seçimi kesinlikle kazanacağı görüşü, her şeye rağmen seçmene "güven vermesi" ve 6'lı masanın, iktidara "alternatif olamadığı" tezleriyle savunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ekonomide sıkıntılar var, bunu anlıyoruz, çözeceğiz" mesajlarının toplumda karşılık bulduğunu savunan parti yöneticileri, ayrıca "beka" üzerinden verilen mesajların da vatandaşta karşılık bulduğu görüşünde.

Adını vermeden konuşan bir AK Parti yöneticisi, Erdoğan'ın dış politikada, özellikle Ukrayna-Rusya savaşında ve tahıl koridorunun açılmasında oynadığı role dikkat çekerek, bunların da seçmende "güven oluşturduğunu ifade ediyor:

"Bizim coğrafyamızda ortaya çıkan savaşlar, Amerika'yı, İngiltere'yi, Avrupa Birliği'ni rahatsız ediyor ve bu bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Arap Baharı'nın da zaten Ortadoğu'yu yeniden şekillendirme politikası olduğu bugün net şekilde görünüyor.

"Bu çerçeveden baktığımızda, Türkiye onların önünde engel oluşturmaya başladı. O engel de Erdoğan. 'Erdoğan, bir yandan yedi siyasi partiye karşı durmaya çalışıyor, öte yandan yedi düvele karşı durmaya çalışıyor' diyoruz. Vatandaşa bunu anlatınca karşılık buluyor. Ekonomik krizin nasıl çözüleceğini anlatınca dinliyor."

Cemevi, Hacıbektaş ziyareti, Alevi açılımının işareti mi?

Muharrem ayının ilk günü bazı cemevleri ve Alevi kültür merkezlerine yapılan saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önce Hüseyin Gazi Dergahı'nı ziyareti, ardından da Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinliklerine katılması, "Seçimler öncesi yeni bir Alevi açılımının adımı mı?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Muhalefet ve bazı Alevi örgütleri bu ziyaretleri "samimi bulmadığını, seçim hamleleri" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, bu ziyaretlerin amacı, seçimler öncesinde, "Alevi-Sünni" çatışması üzerinden kargaşa çıkarmak isteyenlere mesaj vermek." Türkiye'nin PKK ile mücadelede başarılı olduğunu, hatta bu durumun "HDP'de bir miktar söylem değişikliği"ne yol açtığını savunan parti kaynakları, şimdi "Alevi -Sünni çatışması" üzerinden Türkiye'ye yönelik bir oyun" ortaya konulmak istediğini söylüyor.

Bir parti yetkilisi "Alevi meselesi, kabuk tutmuş yaralarımızdan birisi. Şimdi birileri bu yarayı kaşıyor, Alevi-Sünni ayrışması ortaya koymak için. PKK ile mücadelemiz çok iyi gidiyor. Tam cesaretleri olmasa da HDP'de bile biraz söylem değişiyor. Şimdi birileri Alevi meselesine çomak soktu. Cumhurbaşkanımız, onu iyi gördü ve toplumsal huzuru sağlamak için, bir devlet başkanının yapması gereken görevi yerine getirdi" diyor.

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