Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Nakit ihtiyacı olanlara görülmemiş fırsat
Nakit ihtiyacı olanlara görülmemiş fırsat
Sponsorlu İçerik
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin annesi vefat etti
Kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa geliyor
Kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa geliyor
'Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni bir kariyer sistemi inşa ediyoruz'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni bir kariyer sistemi inşa ediyoruz'
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi
YÖK Başkanı, vakıf üniversitelerinden 'ücret indirimi ve yurt artışı' istedi
'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'
'3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız'
Bahçeli: Terörle mücadele edenlere devlet şeref madalyası verilsin
Bahçeli: Terörle mücadele edenlere devlet şeref madalyası verilsin
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Bakan Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
Bakan Kurum: Yeni konut kampanyası başlayacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Karkamış'ta camilerden yapılan anonsa soruşturma
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
MSB duyurdu: Şanlıurfa'da bir asker şehit oldu
Benzine indirim, motorine zam
Benzine indirim, motorine zam
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Bakan Koca: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği kaldırıldı
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Mühendislikler boş kaldı
Mühendislikler boş kaldı
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'sabit saat' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: 2,5 yıldır afetten afete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 09:28
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Gençler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz'
'Gençler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz'
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
Görüşmenin ana gündemi Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek
Görüşmenin ana gündemi Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
18 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
18 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, yardımcı doçentin yeniden atama döneminde yayın yapma koşulunu taşımadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.
BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.

BRITA ile İyi Su İçin, Bu Filtre Bizden! Detaylı bilgi al.

https://www.brita.com.tr/bufiltrebizden?utm_source=memurlar&utm_medium=ana-manset&utm_campaign=3-filtreye-1-filtre
Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik görevlisi alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 temizlik görevlisi alacak
MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 18 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Milyonluk lüks inziva!

Milyonluk lüks inziva!

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi.