Motorine zam ile benzine indirim pompaya yansıdı
Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 83 kuruşluk bir indirim gerçekleşirken, motorine 79 kuruş zam yapıldı
Kaynak : NTV
Eklenme : 18 Ağustos 2022 09:35
BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM
Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 83 kuruşluk bir indirim gerçekleşirken, motorine 79 kuruş zam yapıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,33 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız