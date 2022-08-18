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'Aile Destek' mobil uygulamasını 6 ayda 38 bin kişi kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla mart ayında hayata geçirdiği uygulama, yurt içinde ve dışında ilgi görüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 11:26
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'Aile Destek' mobil uygulamasını 6 ayda 38 bin kişi kullandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla mart ayında hayata geçirdiği "Aile Destek" mobil uygulaması bugüne kadar toplam 38 bin 119 kişi tarafından indirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerini bir arada topladığı "Aile Destek" mobil uygulaması mart ayında erişime sunuldu.

Uygulama sayesinde vatandaşlar sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşarak bu hizmetlere 7 gün 24 saat başvuru yapabiliyor.

Vatandaşlar uygulamadaki sosyal hizmetler başlığı altında, "Çocuk Hizmetleri", "Engelli Hizmetleri", "Yaşlı Hizmetleri", "Aile Hizmetleri", "Kadına Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler", "Yurtdışı Hizmetleri", "Sivil Toplum Hizmetleri" ile "Eğitim ve Yayın Hizmetleri" kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise elektrik tüketim desteğinden doğal gaz desteğine, eğitim yardımından gıda yardımına kadar 49 farklı başlıkta verilen sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri desteklerin şartlarına ve başvuru kanallarına buradan erişebiliyor.

- e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabiliyor

Yurt içinde ve yurt dışında ilgi gören "Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabiliyor. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum/sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebiliyor.

Vatandaşlar, uygulama sayesinde bakanlıktan gelen haber ve duyuruları da takip edebiliyor.

Bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerinin doğrudan aranabilmesi ve Kadın Destek Uygulamasına (KADES) doğrudan erişilmesi imkanını da sağlayan mobil uygulama, hizmete girdiği tarihten bu yana toplam 38 bin 119 kişi tarafından indirildi.

Uygulama, IOS mobilden "https://apps.apple.com/us/app/aile-destek/id1606165366", Android mobilden ise "https://play.google.com/store/apps/details?id=app.aile.gov.tr" uzantısıyla ücretsiz indirilebiliyor.

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