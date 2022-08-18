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Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konut ve kira fiyatlarını düşürmek için atılacak yeni adımı duyurdu. Kurum, 50 bin ofisin, konuta dönüştürüleceğini bildirdi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ağustos 2022 12:45
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Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon, Türkiye genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofisin konuta dönüştürüleceğini, bunun 50 bin yeni konut anlamına geldiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konut satış ve kira fiyatlarını düşürmek için her adımı attıklarını belirtti.

Konuyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Kurum, "İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek." ifadelerini kullandı.

- Ofisler 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "ticaret + konut" parsellerinde yer alan, iskan almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümler, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu madde ile sadece İstanbul'da bu durumdaki toplam 1,5 milyon metrekare, ülke genelinde toplam 4 milyon metrekarelik ofis alanının talep edilmesi halinde konuta dönüştürülmesinin önü açılıyor. Bu kapsamdaki ofislerin dönüştürülmesi halinde İstanbul'da 10 bin, Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.

- Bağımsız bölüm girişine kadar doğal gaz tesisatı zorunluluğu

Yönetmeliğe göre ayrıca, doğal gaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğal gaz tesisatı yapılması zorunlu hale gelecek.

Söz konusu madde ile özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı yeni binalarda doğal gaz tesisatının bina girişinde bırakılarak dairelere çekilmemiş olması nedeniyle mutfak ocaklarında yaşanan doğal gaz kullanamama sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut binalarda katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde doğal gaza geçiş istenmesi halinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılacak.

- Taşkın kotunun altına trafo yapılamayacak

Yönetmeliğe göre ayrıca, sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park alanları ile piknik ve rekreasyon alanlarında betonarme temel içermeyen spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları oluşturulabilecek.

Özellikle sel, su taşkını durumlarında bodrum katlara su dolması halinde yaşanan elektrik kaçağı ile ilgili sorunların önlenmesi amacıyla yeni yapılacak binalarda DSİ veya su/kanalizasyon idarelerince tespit edilen taşkın kotunun altına trafo yapılamayacak.

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