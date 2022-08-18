'Cumhurbaşkanlığı logolu hediye saat' iddialarını yalanlandı

- AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti milletvekillerine kendi imzasıyla Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan saat hediye ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Sosyal medya ve basında konuya ilişkin yer alan haberlere dair AA muhabirine konuşan Tunç, "Yalancılık, karalama ve hakaret bunların mesleği olmuş. Hazımsızlık ve yüzsüzlükleri had safhada. Yeni yasama döneminde, komisyonda kabul edilen dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele kanun teklifi ilk işimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, şöyle devam etti:

"Taktik şu; yalan haber önce sosyal medyada paylaşılıyor. Bu paylaşım daha sonra yazılı ya da görsel basında haber yapılıyor. Yazılı ya da görsel basının yayınladığı yalan haberler de tekrar sosyal medyada köpürtülüyor. Bu durum çoğu zaman kamu düzenini, genel sağlığı, milli güvenliği tehdit eder hale geliyor. Demokratik hukuk devletinde devletin asli görevi; kamu düzenini sağlamak, milli güvenliği tehdit eden unsurları bertaraf etmektir. Sosyal medya, terör örgütlerinin propagandasına dönüşürse, devletin buna sessiz kalması mümkün değildir. Gerçek hayatta suç olan bir fiil, sosyal medyada da işlense suçtur. Nasıl ki yazılı basın bu konularda kurallara ve yaptırımlara tabidir, benzer kurallar ve yaptırımlar da sosyal medya ve internet basını için de geçerli olmalıdır."

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumanın, toplumun doğru haber alma hakkını sağlamanın devletin görevi olduğuna işaret eden Tunç, "Biz de yasama olarak bu görevi yerine getirmek durumundayız. İşte bu amaçla kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen, dezenformasyona ve yalan habere cezai yaptırım getiren, sosyal medya şirketlerini sorumlu davranmaya teşvik eden, internet basınını yasal statüye kavuşturan düzenlemeyi önümüzdeki yasama yılının başında genel kurulda görüşerek yasalaştırmayı zaruri görüyoruz." diye konuştu.