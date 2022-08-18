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Bakan Varank: Türkiye 250 milyar dolar ihracatı bu sayede yakaladı

"Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz"- "Bu firmamız yatırımlarını yaparken devlet yanında durdu, teşvik belgelerini, desteklerini verdi. Dolayısıyla bu ekonomi bu sayede bu noktaya geldi, Türkiye 250 milyar dolar ihracatı bu sayede yakaladı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ağustos 2022 13:46
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Bakan Varank: Türkiye 250 milyar dolar ihracatı bu sayede yakaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'daki mermer fabrikasının açılışında, "Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz." dedi.

Varank, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Karamehmet Mermer Fabrikası'nın açılış töreninde, 2021 yılında temeli atılan firmanın 2022 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla Türkiye'deki en teknolojik, en katma değerli mermer tesislerinden, fabrikalarından birinin açılışını yapacaklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Tabii biz bu açılışları gerçekleştiriyoruz. Emin olun şu anda yetişemiyoruz ama bakıyorsunuz birileri bizim yaptığımız bu işlere hep kulp takmaya çalışıyor. Yani bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz. Eskiden beri çalışan fabrikaları yeniden açıyoruz. Ya da olmayan fabrikaları açıyoruz sanıyorlar ama eğer 'Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam var mı? Nasıl oluyor bu işler' diye merak edenler varsa basın mensuplarımız karşıda biz buradan çağrı yapıyoruz, gelsinler yeni açtığımız fabrikayı ziyaret etsinler. Türkiye'de yatırım oluyor muymuş? Görsünler."

Varank, Afyonkarahisar'ın mermerde çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada yerin altında boş yatan mermer yatakları artık ekonomiye kazandırılıyor. Bu firma üretiminin yaklaşık yüzde 90'nını ihraç ediyor, ülkeye döviz kazandırıyor. Eskiden bu halde gönderdiğimiz mermerleri artık işleyip katma değerli hale getirip gönderiyoruz, satıyoruz. İşte bu tesis onlardan bir tanesi. Ben tabii firma sahibine de bir söz vereceğim, o da bir söylesin bakalım Sanayi ve Teknoloji Bakanı kamuoyunu mu kandırıyor, yoksa gerçekten yatırım yapmış mı?"

Bakan Varank'ın mikrofonu verdiği Karamehmet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özcan da "Aile olarak ülkeye ve sektöre 20 ilde 60 tane Ar-Ge yaparak ocak kazandırdık. 3 ayrı ilde fabrika var. Bu tesiste karşıdaki fabrikanın devamında işleyemediğimiz, ekonomiye kazandıramadığımız ürünleri teknolojik halde ekonomiye kazandırmak için katma değeri artırdık. 20 yılda 60 ocak 5 fabrikayı bu ülkeye kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Varank, "Gördüğünüz gibi bizim aldatmayla işimiz yok. Aldatmak başkalarının siyaseti. Biz müteşebbislerimizin bu işlerinin önünü açmak için varız. Burada Organize Sanayi Bölgesini desteklerimizle önünü açtık. Buralara çok farklı imkanlar sağladık. Bu firmamız yatırımlarını yaparken devlet yanında durdu, teşvik belgelerini, desteklerini verdi. Dolayısıyla bu ekonomi bu sayede bu noktaya geldi. Türkiye 250 milyar dolar ihracatı bu sayede yakaladı." diye konuştu.

Açılış sonrası fabrikayı gezerek işçilerle sohbet eden Varank, fabrikada son kontrolleri yapılan işlenmiş mermerleri ihracat dizilimlerine ekledi.

Açılışa, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve çok sayıda davetli katıldı.

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