İlkokul ve anasınıfların norm kadrolarına ilişkin düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yönetmelik değişikliğine göre, kırsal kesimin ulaşım şartları uygun olmayan yerleşim yerlerinde 5 öğrencisi bulunan anasınıflarına öğretmen normu verilebilecek, öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek.

MEB'e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kırsal kesimin ulaşım şartları uygun olmayan yerleşim yerlerinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla anasınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı.

Yapılan değişiklikle ana sınıfı açılabilmesi için 5 öğrencisi bulunan kurumlara öğretmen normu verilebilecek. Öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek.

- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarında düzenleme

Ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin yapılan düzenlemeyle bu kurumlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan öğrencilerin, sigorta prim ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve etkin şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Bu kapsamda öğrenci sayısı en az 500 olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave müdür yardımcısı norm kadrosu tahsis edilecek.

Diğer okullarda olduğu gibi her 500 çırak/öğrenci bulunan mesleki ve teknik eğitim kurumları için ilave bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecek.

Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemeyecek.