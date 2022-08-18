Faiz kararı sonrası Dolar yükseldi

Bir süredir 17,95 TL bandında seyreden dolar Merkez Bankasının faiz kararı sonrası sert yükselişe geçerek 18,10 TL 'yükseldi.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB faizlerde sürpriz karara giderek indirim yapma kararı aldı.

Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Geçen yılın son 6 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022'deki 6 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, sürpriz faiz kararı geldi. Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısında politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuruna çevrildi.

DOLAR/TL FAİZ KARARI SONRASI NE KADAR OLDU?

Dolar kuru aylık bazda bu yılın en sakin dönemini geçiriyor. Aralık ayında görülen zirve sonrası düşüşe geçen dolar kuru 2022'nin ilk ayını da düşüşle geçirdi. Bu yıl en düşük 13,17 seviyesini gören kurda aylık bazda Şubat ayından itibaren yükseliş hızlandı. En fazla oynaklık ise Mayıs ayında görüldü. Bunda yurt içi enflasyonun giderek artması ve Fed'in faiz artışını hızlandırması etkili oldu.