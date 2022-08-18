YKS'den ilk 1000'e giren öğrencilerden 98'inin tercihi İTÜ oldu

İTÜ yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi İTÜ, dereceye giren öğrencilerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. İTÜ, bu yıl YKS'de dereceye giren ilk 100'den 7, 500 kişiden 38'i olmak üzere, ilk 1000'den toplam 98 öğrenciyi bünyesine kattı.

YKS 2022 sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Kayseri'den Bahadır Selim Bakla da İTÜ'yü tercih etti. Bakla, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

Bu yıl İTÜ'yü kazanan öğrencilerin yarısından fazlası ilk üç tercihine İTÜ'yü yazdı. İTÜ'de en çok tercih edilen ilk 5 bölüm; Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri olurken, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün tüm öğrencilerinin ilk 1000'den olması dikkati çekti.

- "Dünya standartlarında bir eğitim vizyonu ve akademik altyapıyla hizmet veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2022 YKS tercih döneminde "İTÜ'lü Ol" mottosuyla yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirildiğini, özellikle son iki yıldır yaptıkları yoğun tanıtımlar sayesinde YKS'de dereceye giren öğrencilerin öncelikli tercihinin İTÜ olduğunu belirtti.

2020'de ilk 1000'den yalnızca 8 öğrenci aldıklarını, 2021'de bu sayıyı 48'e çıkardıklarını aktaran Koyuncu, bu sene ise büyük bir atılımla ilk 1000'den 98 öğrenciyi İTÜ ailesine dahil ettiklerini kaydetti.

İTÜ'nün mezun istihdam oranı en yüksek üniversitelerden olduğuna işaret eden Koyuncu, "İTÜ, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla akreditasyona sahip üniversitesi. ABET, NAAB, IMO, IFLA gibi akreditasyonlar, İTÜ'de alınacak eğitimin uluslararası bir düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim vizyonu ve akademik altyapıyla hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koyuncu, İstanbul'da Ayazağa, Taşkışla, Maçka, Tuzla ve Gümüşsuyu'nda faaliyet gösteren yeşil kampüsleri, 250 bin kişinin üzerindeki mezun ordusu, laboratuvar ve Ar-Ge merkezleri, çift anadal programı (ÇAP), yandal, yurt, burs ve sosyal-kültürel olanaklarıyla fark oluşturduklarını belirtti.

İş dünyasıyla yaptıkları yoğun iş birlikleriyle lisans ve yüksek lisans sürecini bir arada yürütmeye olanak tanıyan Master[Bee] gibi programların yanı sıra girişimcilik ve staj imkanlarıyla öğrencilere farklı bir gelecek inşa ettiklerine dikkati çeken Koyuncu, İTÜ'yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarılarının, iş dünyasıyla gerçekleştirilen iş birlikleriyle inovatif bir boyuta taşındığını kaydetti.

- "İTÜ Başarı Ödülleri" öğrencilerin eğitimini destekleyecek

2022-2023 Öğretim Yılı İTÜ Başarı Ödülleri kapsamında, 2022 YKS sonuçlarında yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak belirlenen derecelere giren ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle "İTÜ Başarı Ödülü" verilecek.

Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler 5 bin TL, 101-500 sıralamasındaki öğrenciler 4 bin TL, 501-1000 sıralamasında yer alan öğrenciler ise 3 bin TL başarı bursunun sahibi olacak.

Bununla birlikte ilk 1000'de yer alan öğrencilere yurt dışı dil eğitimi, dizüstü bilgisayar, yurtta konaklama gibi imkanlar da sağlanacak. Başarı ödülü haricinde, İTÜ'de öğrencilere ihtiyaç bursu, yemek bursu, sporcu bursu ve yurt bursu da veriliyor.