e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'in artık mobil internet kotasından harcama yapmayacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ağustos 2022 15:58
Operatörlerle yapılan anlaşma sonucunda ''Kotasız e-Devlet'' dönemi Başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; telefon operatörleri ile yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'in artık mobil internet kotasından harcama yapacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız