e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak

Operatörlerle yapılan anlaşma sonucunda ''Kotasız e-Devlet'' dönemi Başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; telefon operatörleri ile yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'in artık mobil internet kotasından harcama yapacak.