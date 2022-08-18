Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bugün Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Ağustos 2022 16:48
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Suriye'nin kuzeyinde bugün 16 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan, bugün Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece Suriye'nin kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız