6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

ATAMA KARARLARI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mücahit ÖZDEMİR atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uğur SANCARBABA atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Hatay İ1 Milli Eğitim Müdürü Kemal KARAHAN,

görevden alınmış,

- Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,

- Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat YİĞİT,

- Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat AĞAR,

- Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet ÖZDEMİR, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf TÜFEKÇİ,

görevden alınmış,

- Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hayati TELEFONCU,

- Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hatice ÖZDEMİR, atanmıştır.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Karar: 2022/422 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

- Başkanlığına Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU,

- Üyeliğine Orhan ÖĞE,

- Üyeliğine Hüsnü KILIÇ,

5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

18 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI