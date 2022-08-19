Süt üreticisi referans fiyatı direkt istiyor

"Arada yüzde 100 fark var" diyen Keskin, "Ulusal Süt Konseyinden çıkan fiyatın, direkt üreticiye ödenen fiyat olmasını istiyoruz" dedi. Keskin, TÜİK verileri üzerinden hesaplandığında piyasadaki sütün 7 milyon tonunun kayıt dışında olduğunu anlattı.

ÜRETİCİYE NEFES ALDIRIR

Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği referans fiyatla ilgili de konuşan Keskin, konseyin açıkladığı fiyatın üreticinin fiyatı olduğunu hatırlattı. Keskin, "Konseyle sözleşme yapanların referans fiyatı 7,5 lira ama serbest piyasada 8,5 liraya kadar süt satabiliyor. 7,5 lira referans fiyatına soğutma bedeli de dahil ve şu anda bu para üreticinin cebinden gidiyor. Piyasa fiyatları, referans fiyatın üstünde. Biz referans fiyata zam istemiyoruz. Ulusal Süt Konseyi'nden çıkan fiyatın, direkt üreticiye ödenen fiyat olmasını istiyoruz. Böyle olursa üretici biraz daha rahatlar" diye konuştu.

7 MİLYON TON SÜT KAYIT DIŞINDA

TÜİK verileri üzerinden hesaplandığında piyasadaki sütün 7 milyon tonunun kayıt dışında olduğunu anlatan Keskin, "Prim desteği 1 lira olduğunda süt kayıt altına alınmış oluyor. İnsanlar bu destekten faydalanmak için sütünü kayıt altına aldırıyor. Destekleme düşük olduğunda insanlar bu desteği almıyor. 1 lira desteğin devlete de üreticiye de faydası var" ifadelerini kullandı.