EYT'liler için 3'lü maaş hesabı
EYT'liler için 3'lü maaş hesabı
Süleyman Soylu: Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecekler
Süleyman Soylu: Sığınmacılar elbette ülkelerine dönecekler
PKK meselesini aşiretler çözecek
PKK meselesini aşiretler çözecek
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de
6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı
6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı
Erdoğan: Zaporijya, yeni bir Çernobil olsun istemiyoruz
Erdoğan: Zaporijya, yeni bir Çernobil olsun istemiyoruz
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı
HSK, uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıyı meslekten ihraç etti
HSK, uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıyı meslekten ihraç etti
Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi
Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi
e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak
e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak
Motosiklet, scooter ve bisiklet kullanımında yeni dönem
Motosiklet, scooter ve bisiklet kullanımında yeni dönem
Marketlerin ekmek için ödeyeceği tutar belli oldu
Marketlerin ekmek için ödeyeceği tutar belli oldu
Faiz kararı sonrası Dolar yükseldi
Faiz kararı sonrası Dolar yükseldi
Merkez Bankası faiz kararını verdi
Merkez Bankası faiz kararını verdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar gerçekleşti
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar gerçekleşti
Ticari araçlar için yeni 'emniyet kemeri' düzenlemesi
Ticari araçlar için yeni 'emniyet kemeri' düzenlemesi
Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...
Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...
Adalet Bakanı Bozdağ: Ankara'ya gelme dönemi kapandı
Adalet Bakanı Bozdağ: Ankara'ya gelme dönemi kapandı
Devlet üniversitelerinin 'Kürtçe' ve 'Zazaca' bölümleri kontenjanı doldu
Devlet üniversitelerinin 'Kürtçe' ve 'Zazaca' bölümleri kontenjanı doldu
Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet'te
Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet'te
Bakan Koca duyurdu: Bin 356 engelli işçi alımı başvuruları başladı
Bakan Koca duyurdu: Bin 356 engelli işçi alımı başvuruları başladı
Stat çevresinde rüşvet alışverişi... 2 zabıta tutuklandı
Stat çevresinde rüşvet alışverişi... 2 zabıta tutuklandı
Motorine zam ile benzine indirim pompaya yansıdı
Motorine zam ile benzine indirim pompaya yansıdı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi belli oldu
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'den yakın markaj! Seçmenler tek tek analiz ediliyor
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok
Araç alım-satımında vergi usulsüzlüğüne af yok
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Hayali evlerle fiyatlar şişiriliyor
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişti
Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı
Ana sayfaHaberler Terör

PKK meselesini aşiretler çözecek

Suriye'de milyonlarca üyesi olan aşiretler, terör örgütüne yönelik operasyonu destekleyeceklerini belirterek PKK'yı bitirecek kilit unsurun kendileri olduğunu söyledi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Ağustos 2022 07:35
Yazdır
PKK meselesini aşiretler çözecek

Türkiye'nin Suriye rejimine "terör örgütü PKK/YPG'ye dönük operasyona destek veririz" tekliﬁni bölgenin en önemli dinamiği olan aşiret liderlerine sorduk. Gazetemize konuşan Rakka, Haseke, Deyr ez-Zor ve Menbiç'te milyonlarca mensubu bulunan aşiret reisleri, PKK'yı bitirecek kilit unsurun kendileri olduğunu söyledi. Bölge aşiret yapısının muhalif ve rejim arasında bölündüğünü kaydeden aşiret liderleri, Şam'a yönelik ciddi çekinceleri olduğuun paylaştı. Liderler, bölgede hakim kılınmaya çalışılan terör devletçiği projesinin bitirilmesiyle ekonomik, siyasi ve coğraﬁ etkileri olacağı konusunda hemﬁ kir.

PKK'DAN NEFRET ETMEYEN YOK

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Doktor Cihat Meri, Rakka, Deyr ez-Zor, Menbiç ve Haseke'de halen yüzde 80 nüfusun aşiret mensubu olduğunu kaydetti. Cihat Meri "PKK'ya karşı yapılacak geniş kapsamlı bir operasyon durumunda kilit faktör aşiretlerdir. PKK'yı tamamen silme konusunda aşiretlerin siyasi ittifakı bile sürecin önemli bir kısmının hal olması demektir. Buradan kastımız sadece Arap aşiretler değil, terör örgütünün zulmünden Kürt ve Türkmenler de aynı derecede mağdur durumda. Orada PKK'dan nefret etmeyen tek bir kişi ve aşiret mensubu yok. Bu potansiyel tehdit nedeniyle PKK bu bölgeleri yüzde 50 oranında boşalttı ve kendi ideolojisine uygun kişileri boşalan yerlere taşıdı. Ancak halen orada kalanlar bu zulmü bitirecek sayı ve kaliteye sahipler" dedi.

HALKIN YÜZDE 80'İ DÖNER

Terör örgütü ile küçük çaplı menfaat ilişkileri dışında tüm aşiretlerin kanlı durumda olduğunu hatırlatan Meri "Bölgenin tüm tarım, petrol, ticaret gelirlerine el koydular. İnsanları aç bırakarak kendi saﬂ arında durmaya zorlayan bir strateji izliyorlar. Başka bir alternatif üretilmesi durumunda gerek rejim destekçisi gerekse muhalif saﬂ arda olan tüm aşiretler tereddüt etmeden PKK'ya karşı mücadele eder ve kısa sürede bu iş kesin bir biçimde biter. Türkiye'nin de içerisinde olduğu bir güvenlik ve istikrar alanına da şu ana dek bölgeden göç edenlerin en az yüzde 80'i döner" diye konuştu. Meclis bünyesinde 120 aşiretin temsil edildiğini aktaran Cihat Meri, bu aşiretlerden 11'ini Kürtlerin oluşturduğu vurgusunu yaptı. Doktor Meri'nin verdiği bilgilere göre halen Menbiç'te 1 milyon 300 bin, Rakka'da 650 bin, Deyr ez-Zor'da 900 bin ve Haseke'de 450 bin aşiret mensubu var.

PKK BÜYÜK KATLİAM YAPTI

Cubur aşireti liderlerinden Mudar Hammad da Baggara, Beni Said, Buşaban, Şammar, Cubur, Ageydat, Naim, Damalka gibi önemli aşiretlerin lider kadrosu ile birlikte 20 bin aşiret mensubunun PKK tarafından katledildiğini söyledi. Esad rejiminin bugüne kadar ki süreçte PKK ile ittifak halinde olduğunu belirten Hammad, Baas yönetimine güvenilmeyeceğini ancak PKK'ya karşı verilecek bir savaşta aşiretlerin kilit rol oynayacağının bilinmesini istiyor. Hammad, bu noktada aşiretlerin topyekün bir tavır alması durumunda bölgenin kısa sürede ve düşük yoğunluklu bir operasyonla bile terör belasından kurtulacağı görüşünde.

TERÖR ÖRGÜTÜ BİZİ BİRLEŞTİRİR

Rakka, Menbiç bölgeleri başta olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesinde üyesi bulunan Beni Said Aşireti liderlerinden Prof. Dr. Hüseyin Muhammed el-Koud, savaşla birlikte aşiretlerin önemli ölçüde sarsıldığını ve bölündüğünü anlattı. "Meydana çıkış sebebimiz Esad ailesinin dikta yönetimine karşıydı" hatırlatmasında bulunan el-Koud "Bu süreç bir anlamda bu parçalanmanın telaﬁ si ve yeni bir sayfanın açılmasına vesile olabilir" dedi. El-Koud, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle özet

ledi: Muhalif kanatta ciddi anlamda bir aşiret askeri gücü yapılanması olmadı. Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde savaştık. Ancak evine, köyüne, ülkesine dönmek için can atan yüz binlerce insanımız var. Bunlar tüm vatan toprağının PKK illetinden temizlenmesi için canlarını, mallarını feda etmeye hazır durumda. Bunun oluşturulacak bir aşiret gücü ya da SMO bünyesinde olması fark etmez. Yani bir anlamda PKK bu dağınık yapının toparlanmasını sağlayabilir ve bizi yeniden birleştirebilir.

"BU BİR DEVLET MESELESİ"

Tokat'ta ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Suriyelilerin geri dönüşü noktasında Şam yönetimiyle görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine "Bu bir devlet meselesidir. Bu konuyla ilgili her aklına gelen her istediği şeyi söylemez" dedi.

Kurtulmuş, bu meselenin ortadan kaldırılması için objektif çözümler üzerinde durulduğunu belirterek "En başında da biz orada ne diyoruz somut olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Yani Suriye'nin bir terör devleti oluşturulmasına Türkiye müsaade etmez" dedi.

YILMAZ BİLGEN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'a kaçma hazırlığında 2 FETÖ'cü sahte kimlikle yakalandı
Yunanistan'a kaçma hazırlığında 2 FETÖ'cü sahte kimlikle yakalandı
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
Araması bulunan FETÖ'cü eski öğretmen ekiplerce yakalandı
Araması bulunan FETÖ'cü eski öğretmen ekiplerce yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

İDDK, Telekom personelinin açtığı 40+40 davasını sonuçlandırdı

İDDK, Telekom personelinin açtığı 40+40 davasını sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Telekomda görev yapmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılan personelin ark tazminatına ilişkin 2010 yılında açılan davada kararını verdi.
Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, yardımcı doçentin yeniden atama döneminde yayın yapma koşulunu taşımadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenlerden itiraz!

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden, Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim seminerinin ilk 9 semineri uzman öğretmenlik semineridir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Vekil dekanlarla ilgili Sayıştay'dan yeni karar

Sayıştay Birinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Dekanların asaleten atanan Dekanlar gibi mali haklardan yararlanmasının kamu zararı olmadığına karar verdi!
Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının tespitinde STV-Dijitürk bağlantısı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun kararını hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurların 3600 ek göstergeden emekli olabilmeleri için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında olması gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da muvafakat alınması gerektiği, sadece bir kurumun muvafakatinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5.Bölüm Önizleme

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5.Bölüm Önizleme

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü 18 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Milyonluk lüks inziva!

Milyonluk lüks inziva!

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteriyle büyük bir ün yakalayan şöhreti yakalayan Engin Günaydın inzivaya çekildi.