PKK meselesini aşiretler çözecek

Türkiye'nin Suriye rejimine "terör örgütü PKK/YPG'ye dönük operasyona destek veririz" tekliﬁni bölgenin en önemli dinamiği olan aşiret liderlerine sorduk. Gazetemize konuşan Rakka, Haseke, Deyr ez-Zor ve Menbiç'te milyonlarca mensubu bulunan aşiret reisleri, PKK'yı bitirecek kilit unsurun kendileri olduğunu söyledi. Bölge aşiret yapısının muhalif ve rejim arasında bölündüğünü kaydeden aşiret liderleri, Şam'a yönelik ciddi çekinceleri olduğuun paylaştı. Liderler, bölgede hakim kılınmaya çalışılan terör devletçiği projesinin bitirilmesiyle ekonomik, siyasi ve coğraﬁ etkileri olacağı konusunda hemﬁ kir.

PKK'DAN NEFRET ETMEYEN YOK

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Doktor Cihat Meri, Rakka, Deyr ez-Zor, Menbiç ve Haseke'de halen yüzde 80 nüfusun aşiret mensubu olduğunu kaydetti. Cihat Meri "PKK'ya karşı yapılacak geniş kapsamlı bir operasyon durumunda kilit faktör aşiretlerdir. PKK'yı tamamen silme konusunda aşiretlerin siyasi ittifakı bile sürecin önemli bir kısmının hal olması demektir. Buradan kastımız sadece Arap aşiretler değil, terör örgütünün zulmünden Kürt ve Türkmenler de aynı derecede mağdur durumda. Orada PKK'dan nefret etmeyen tek bir kişi ve aşiret mensubu yok. Bu potansiyel tehdit nedeniyle PKK bu bölgeleri yüzde 50 oranında boşalttı ve kendi ideolojisine uygun kişileri boşalan yerlere taşıdı. Ancak halen orada kalanlar bu zulmü bitirecek sayı ve kaliteye sahipler" dedi.

HALKIN YÜZDE 80'İ DÖNER

Terör örgütü ile küçük çaplı menfaat ilişkileri dışında tüm aşiretlerin kanlı durumda olduğunu hatırlatan Meri "Bölgenin tüm tarım, petrol, ticaret gelirlerine el koydular. İnsanları aç bırakarak kendi saﬂ arında durmaya zorlayan bir strateji izliyorlar. Başka bir alternatif üretilmesi durumunda gerek rejim destekçisi gerekse muhalif saﬂ arda olan tüm aşiretler tereddüt etmeden PKK'ya karşı mücadele eder ve kısa sürede bu iş kesin bir biçimde biter. Türkiye'nin de içerisinde olduğu bir güvenlik ve istikrar alanına da şu ana dek bölgeden göç edenlerin en az yüzde 80'i döner" diye konuştu. Meclis bünyesinde 120 aşiretin temsil edildiğini aktaran Cihat Meri, bu aşiretlerden 11'ini Kürtlerin oluşturduğu vurgusunu yaptı. Doktor Meri'nin verdiği bilgilere göre halen Menbiç'te 1 milyon 300 bin, Rakka'da 650 bin, Deyr ez-Zor'da 900 bin ve Haseke'de 450 bin aşiret mensubu var.

PKK BÜYÜK KATLİAM YAPTI

Cubur aşireti liderlerinden Mudar Hammad da Baggara, Beni Said, Buşaban, Şammar, Cubur, Ageydat, Naim, Damalka gibi önemli aşiretlerin lider kadrosu ile birlikte 20 bin aşiret mensubunun PKK tarafından katledildiğini söyledi. Esad rejiminin bugüne kadar ki süreçte PKK ile ittifak halinde olduğunu belirten Hammad, Baas yönetimine güvenilmeyeceğini ancak PKK'ya karşı verilecek bir savaşta aşiretlerin kilit rol oynayacağının bilinmesini istiyor. Hammad, bu noktada aşiretlerin topyekün bir tavır alması durumunda bölgenin kısa sürede ve düşük yoğunluklu bir operasyonla bile terör belasından kurtulacağı görüşünde.

TERÖR ÖRGÜTÜ BİZİ BİRLEŞTİRİR

Rakka, Menbiç bölgeleri başta olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesinde üyesi bulunan Beni Said Aşireti liderlerinden Prof. Dr. Hüseyin Muhammed el-Koud, savaşla birlikte aşiretlerin önemli ölçüde sarsıldığını ve bölündüğünü anlattı. "Meydana çıkış sebebimiz Esad ailesinin dikta yönetimine karşıydı" hatırlatmasında bulunan el-Koud "Bu süreç bir anlamda bu parçalanmanın telaﬁ si ve yeni bir sayfanın açılmasına vesile olabilir" dedi. El-Koud, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle özet

ledi: Muhalif kanatta ciddi anlamda bir aşiret askeri gücü yapılanması olmadı. Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde savaştık. Ancak evine, köyüne, ülkesine dönmek için can atan yüz binlerce insanımız var. Bunlar tüm vatan toprağının PKK illetinden temizlenmesi için canlarını, mallarını feda etmeye hazır durumda. Bunun oluşturulacak bir aşiret gücü ya da SMO bünyesinde olması fark etmez. Yani bir anlamda PKK bu dağınık yapının toparlanmasını sağlayabilir ve bizi yeniden birleştirebilir.

"BU BİR DEVLET MESELESİ"

Tokat'ta ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Suriyelilerin geri dönüşü noktasında Şam yönetimiyle görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine "Bu bir devlet meselesidir. Bu konuyla ilgili her aklına gelen her istediği şeyi söylemez" dedi.

Kurtulmuş, bu meselenin ortadan kaldırılması için objektif çözümler üzerinde durulduğunu belirterek "En başında da biz orada ne diyoruz somut olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Yani Suriye'nin bir terör devleti oluşturulmasına Türkiye müsaade etmez" dedi.

YILMAZ BİLGEN