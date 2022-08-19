Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 07:52
Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Cengiz Sarı (40), evinin önünde boşandığı eşinin kardeşleri H.D. ve M.D. ile tartıştı.
Tartışma sırasında silahla yaralanan Sarı, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız