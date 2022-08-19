Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
Kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 37,7 azalarak 8 bin 346'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalarak 1586'ya geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 10:30
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla yüzde 37,7 azalarak 13 bin 396'dan 8 bin 346'ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalışla 1586 oldu. Haziranda 2 bin 640 şirket kapanmıştı.
Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9, kapanan şirket sayısı yüzde 53,7 artış gösterdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız