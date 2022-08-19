Ukrayna'dan mısır taşıyan 'Fulmar S' isimli gemi, İzmir Alsancak Limanı'na geldi
Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na demirledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 10:34
Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na ulaştı.
Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'ndan 13 Ağustos'ta hareket eden gemi, gerekli kontrollerin ardından mısırın tamamını Alsancak Limanı'nda boşaltacak.
Uzunluğu 139 metre olan geminin limanda 3 gün kalması bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız