Misyon korumada 322 personel tercih yapacak

Emniyetin gerçekleştirdiği Misyon Koruma mülakat sınavına 900 memur,500 amir sınıfı olmak üzere 1400 kişi katılmıştı.

Bu adaylardan 700'ü 11 Şubat 2021 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte misyon sınavında başarılı olmuştu. Kazanan personelden görev yapacak 226 memur ve 96 amir sınıfı olmak üzere toplam 322 personelin hangi temsilcilikleri tercih edecekleri belli oldu.

Misyon'a gidecek personelden memur sınıfı 121 temsilcilik ve amir sınıfı 96 temsilcilikten oluşan listeden 10 tercih yapabilecek.

Tercihlerin yapılması sonrasında belirlenecek tarihler arasında Memur ve Amir sınıfı personel Ankara'da gerçekleştirilecek olan vip koruma kursuna katılacak.