KDK'dan öğretim üyesi atamalarına dair önemli görüş!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayın atama durumu hakkında jüri üyelerinin ikisi olumsuz, biri olumlu görüş bildirmiştir.

Bu jüri raporları üzerine ilgili üniversite tarafından atanmama yönünde karar verilmiştir.

Ombudsmana başvurulan bu konu hakkında; ilgili hakkında iki jüri üyesinin kadro ilanında belirtilen özel şartları sağlamadığı yönünde görüş bildirdiği, diğer üyenin ise atamanın yapılmasını yönünde görüş verdiği, başvuran jürinin oybirliği ile karar alınmamasının bir çelişki oluşturduğunu belirttiği ancak, jüri değerlendirmelerinin yazılı mütalaa niteliğinde olduğu ve oy birliğiyle alınmasının zorunluluğu olmadığı, jüri üyelerinin bireysel değerlendirme özelliğini haiz mütalaa olduğu ve hukuki niteliği açısından atama kararını verecek makam için bağlayıcı olmadığı ifade etmiştir.

Bu çerçevede, adayın atamasının yapılmaması konusunu hukuka uygun bularak başvuruyu reddetmiştir.

İŞTE KDK KARARI