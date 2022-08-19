Dün yükselen dolar seviyesini koruyor: 18,10 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,0'e çekmesinin ardından günü yüzde 0,55 artışla 18,0504'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar/TL, saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,2610'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,5320'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 107,7 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi 1,0070'e kadar geriledi.

Analistler, küresel çapta açıklanan verilerin yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının sürdüğüne işaret etmesi ile merkez bankalarının para politikalarında daha "şahin" bir duruşu benimseyeceği endişelerinin gündemde kaldığını, buna paralel dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Belirsizlikler nedeniyle merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda gelecek hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumu öncesi döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,8'in destek, 108 ve 108,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.