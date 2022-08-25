Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Soru : Değerli memurlar.net Yetkilisi Çalışmalarınızda ve yatyılarınızda başarılar diler sağlık sihhat ve afiyet üzre bulunmanızı Allah dan temenni ederim. Ben 23.05.1986 tarihinde devlet memuru olarak atamam yapıldı 23.11.1986 tarihinde de Askere gitmek üzere görevden askerlik izni ile ayrıldım. Ve 10.06.1988 tarihinde de Askerlik dönüşü göreve başladım. Askerlikte geçen süreyi 01.12.1986 -30.06.1988 1 Yıl-7 Ay olarak borçlandım ve ödemesini yaptım. 2023 yılbaşından sonra emekli olmayı düşündüğümden ve Memurlarda emekli ikramiyesi tam yıla göre ödendiğinden benim tam yıl hangi zamana denk geliyor. Askerlik borçlanması ikramiyeye etki ediyor mu yoksa sadece maaşa mı faydası oluyor. Şimdiden teşekkür eder. Hayırlı günler dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi her tam yıllar için hesaplanır, yani memur hizmet yapmış olmasına rağmen 11 ay 29 günlük süresine karşılık emekli ikramiyesi alamaz.

Memurların tam yıldan az sürelerine neden emekli ikramiyesi ödenmez?

Emekli ikramiyesi, memurlar için emekli aylığı bağlandığı zaman kazanmış oldukları bir tutardır. Sosyal güvenlik kanunlarından olan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu içerisinde bu hususu düzenleyen bir madde hükmü vardır.

5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü şu şekildedir:

"Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir."

Hükmün yorumu:

Emekli ikramiyesi memurların almakta oldukları görev aylıklarına bağlı bir ödeme olmayıp, aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı, yani memurların çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerine tabi tutulan tutar üzerinden yapılan bir ödeme şekli oluyor.

Emekli ikramiyesi ödeme tutarında da her tam fiili hizmet yılı esas alınıyor.

Emekli ikramiyesi, her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden hesaplanarak ödenir.

Küsuratlı hizmetlere karşılık emekli ikramiyesinin ödenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1024601/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Askerlik süresine ikramiye ödenir mi?

Askerlik süresinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılarak hizmet saydırılması halinde bu süre de emekli ikramiyesine esas olan tam hizmet yılları içerisine katılır, dolayısıyla askerlik borçlanması sadece emekli aylığında değil emekli ikramiyesi hesabında da sayılır.

Açıklamalarımız bağlamında sizin durumunuzu hesaplamamız şöyle olmaktadır;

Şayet 15 Ocak 2023 görev aylığını aldıktan sonra emekli olma düşünceniz olursa askerlik borçlanma süreniz dahil toplam hizmet sürenizi 36 yıl 8 ay 14 gün olarak hesaplamaktayız. Bu durumda sadece 36 hizmet yılınıza emekli ikramiyesi alabilirsiniz, 8 ay 14 günlük sürenize karşılık ikramiye alamazsınız.

37 tam hizmet yılınızı tamamlama tarihiniz olarak da 15 Mayıs 2023 görev aylığını almanız gerektiğini söyleyebiliriz.

NOT: Değerlendirmelerimiz ve hesaplamalarımız tamamıyla sizin verdiğiniz bilgiler kapsamında yapılmıştır, Tavsiyemiz emekli olmadan önce Kurumunuzdan hizmet hesabını kontrol ettirmeniz olacaktır.