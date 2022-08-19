DGS'yi kazanamayan Yaşar Dede pes etmiyor: Seneye yine sınava gireceğim





Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hedefiyle Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan özlemle gözlemleyen Yaşar Aktaş, "Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım" dedi.

2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için geçen ay gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bastonunun desteğiyle ilerlerken kendisini öğrenci yakını sanıp sınav giriş belgesini göstermesiyle şaşıran görevlilerin yakından ilgilendiği evli ve 3 çocuk, 8 torun sahibi Aktaş, "Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" şeklindeki gayretli sözleriyle gençlere örnek olmuştu.

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, "Eşimin hastalığı nedeniyle yeterli çalışamamıştım. Evin hem hanımı hem de erkeği olunca olmuyor bu iş. Ama şimdiden derslere tekrar başladım. Seneye Allah nasip ederse 4 yılık ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı okumayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Bu sefer başarılı olacağına inanıyorum"

55 yıldır aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşının kendisine baktığı için derslerine vakit ayıramadığını ancak bu sefer başarılı olacağına inandığını anlatan Firdevs Aktaş da "Eşim ölene kadar okumak istiyor. Çok çalışkan öğrencidir. Boş duramaz. Evdeki bütün işleri o yapıyor" şeklinde konuştu.