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Türk müteahhitler Ukrayna'nın yeniden inşasında görev almaya hazır

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren: İnşallah inşaatlarımıza bıraktığımız yerden devam edip, o ülkenin yeniden imarında da rol alırız. Biz buraların yıkımında Türkiye olarak rol almadık ama ülkenin yeniden inşasında görev almaya hazırız. Bu Irak'ta da Libya'da da böyle oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 12:21
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Türk müteahhitler Ukrayna'nın yeniden inşasında görev almaya hazır

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Ukrayna'nın yeniden imar ve inşasında görev almaya hazır olduklarını bildirdi.

Eren, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.

Bu sürecin başlaması için TMB olarak mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirten Eren, bu konuda hazırladıkları Ukrayna'nın yeniden inşasında karma görev gücü kurulmasına ilişkin mektubu Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarına ilettiklerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimiyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin harekete geçtiğini dile getiren Eren, bu yazının Ukrayna'nın yeniden yapılanması için oluşturulan milli görev gücüne iletildiğini bildirdi.

Eren, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün, yıkımların yapılmasından enkazın kaldırılmasına, yeniden yapılacak yapıların projelendirilmesinden inşasına kadar tüm işi üstlenebileceğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten bombalanmış binaların yıkılıp enkazın temizlenmesi, projelendirme dahil müteahhitlik işlerinin yapılması için iş birliği önermiştik. İki ülkenin iş birliği yapmasıyla ilgili bir mutabakat zaptı taslağı hazırlandı. Biz de bu konuda görüşlerimizi ilettik. Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarımız her konuda incelik göstererek bizimle koordine oldular. Her iki bakanlığımıza da şükran borçluyuz. Bu mutabakat zaptının iki devlet başkanının önünde imzalanmış olması bizim için iki misli önemli oldu, bunun önemi katlandı. Talebimizin mutabakat zaptı haline gelmesi güzeldi ama bir de devlet başkanlarının huzurunda, Ukrayna Altyapı Bakanı ve bizim Ticaret Bakanımız tarafından imzalanması mühür vurdu diye kabul ediyoruz."

- "Yıkan değil yapan ülkenin temsilcileri olmaktan gururluyuz"

Ukrayna'nın kendileri açısından önemini vurgulayan Eren, "Türkiye'nin hem Rusya ve hem de Ukrayna ile ilişkilerin aynı düzeyde sürmesi için gösterdiği çaba olağanüstü. Rusya'daki işlerimizin aksamadan sürmesi yanında Ukrayna'da hem yarım kalmış işlerimizin hem de yeniden yapılanma projesinin içinde yer almanın heyecanı içindeyiz. İnşallah inşaatlarımıza bıraktığımız yerden devam edip, o ülkenin yeniden imarında da rol alırız. Biz buraların yıkımında Türkiye olarak rol almadık ama ülkenin yeniden inşasında görev almaya hazırız. Yıkan değil yapan ülkenin temsilcileri olmaktan gururluyuz. Bu Irak'ta da Libya'da da böyle oldu." diye konuştu.

- "Enkazın hızla taşınması lazım"

Eren, enkaz kaldırma konusunda da uzman Türk firmalarının bulunduğunu belirterek, "Suriye sınırı ve Irak'ta da bu konuda çalışmalar yapıldı. Saha temizliği yapan firmalarımız var. Enkaz binaların hızla taşınması lazım ki yerine yenisi yapılsın. Onun için de önemli bir makine gücüne ihtiyaç var. Bizim Ukrayna'da 3 milyar dolarlık işimiz vardı. Çok fazla devam eden yol projemiz var. Yani bunun için uygun makine gücümüz halihazırda bulunuyor. Makine parkımız hazır olduğu için AB ülkelerinden daha hızlı hareket ederek rol alabiliriz. İnşallah bundan sonraki gelişmeler de bu çerçevede ilerler." dedi.

Ukrayna'nın doğusunda savaş devam ederken, batıda normalleşme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Eren, TMB'nin Ukrayna'da yol ve köprü yapan bir üyesinin göreve çağrıldığını söyledi. Eren, ülkede yavaş yavaş hareketlenmenin başladığına işaret etti.

- Mutabakat zaptı imzalanmıştı

Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alınmıştı. Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulması kararlaştırılırken, Ukrayna'da yol, köprü, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

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