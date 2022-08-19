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BM eski Genel Sekreter Yardımcısı: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması yasaklanmalı

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun yasaklanmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 13:34
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BM eski Genel Sekreter Yardımcısı: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması yasaklanmalı

Eliasson, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının "nefret suçu" olarak cezalandırılması ve yasaklanması gerektiğini belirtti.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının, 7 ayda devlete 43 milyon krona (4 milyon 181 bin dolar) mal olmasını değerlendiren Eliasson, "Açıkça işlenen bu suçu korumak için milyonlarca kron harcanmasını mantıksız buluyorum. İfade özgürlüğüne girmeyen bir eylemin 43 milyon krona mal olması saçmalık, polis, kaynağını bunun yerine bariz suçlara ayırmalıdır." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, İsveç vatandaşlığı da bulunan ve partisinin 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlerine katılmaya hazırlanan Paludan, son 15 gündür, seçim çalışması adıyla İsveç'in değişik bölgelerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam ediyor.

Özellikle Türk ve Müslüman mahalleleri seçen Paludan, cami önlerinde sıkı polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakıp İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaretler ediyor.

- 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den bu yana Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Paludan'ın partisi, 11 Eylül'de İsveç'te yapılacak genel seçimlere katılacak.

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