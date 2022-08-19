Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dolmabahçe Ofisi'nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız