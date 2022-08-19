Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 14:18
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis İ.K. (31) ile haklarında 2 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.T. (36) ve S.Ö'nün (35) Göksun ilçesinde olduğunu belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız