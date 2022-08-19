Antalya'da sokakta fenalaşan harita mühendisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerinin önünde fenalaşan harita mühendisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Orta Mahallede bir iş yerinin önünde yürüyen Namık Gökçen (59) aniden fenalaşarak yere düştü.

İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökçen, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gökçen, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası Gökçen'in harita mühendisi olduğu öğrenildi.