Beypazarı'nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 14:50
Alınan bilgiye göre, Başağaç Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu kalıp ustası Hafız Yücel (40), 4. kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, inşaattaki çalışmaları durdurdu.
Yücel'in cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız