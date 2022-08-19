Rize-Artvin Havalimanı'nı üç ayda 196 bin 826 yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan derlenen bilgilere göre, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı, bölgenin gelişmesine ve Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticaretin ilerlemesine katkı sağladı.

Doğu Karadeniz'in hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına destek veren Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu taşımacılığı için yeni bir alternatif oluşturuldu.

Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı'nın, Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de yer alan turizm alanlarına, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere havayolu ile hızlı, emniyetli, konforlu ulaşım ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyeline katkı sunduğu gözlemlendi.

Doğu Karadeniz'in gelişimine ve ekonomisine artı değer kattı

Doğu Karadeniz bölgesinin gelişimine ve ekonomisine artı değer katan havalimanı ile kara yolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü havayolundan sağlanmaya başlandı.

Bu nedenle, havaalanının açılması ile kara yolunda yapılan taşımacılıktan dolayı oluşan yakıt tüketimi, yol bakım ve onarım, trafik kazaları ve zamana bağlı giderlerden tasarruf sağlanırken kara yolu trafiğindeki azalmaya bağlı olarak egzoz emisyon değerlerindeki azalış ile çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar olan 3 aylık zamanda toplam 1326 uçak ile 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti.

Ayrıca açıldığı tarihten temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde ise 1258 ton yük trafiği görüldü.

Yurt dışı seferlerinin de gerçekleştiği havalimanında ilk yurt dışı uçuş Mekke'ye yapıldı.

Havalimanı bölgeye kolaylık sağladı

Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Moritanya'ya seyahat eden İsmail Oğuz, havalimanının bölgeye çok büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Evinden yürüyerek havalimanına geldiğini ifade eden Oğuz, "Bir taş koyandan Allah razı olsun. Bundan daha güzeli olur mu? 4. kez yolculuk ediyorum. Çok büyük kolaylık" dedi.

Recai Kurdoğlu ise Karadeniz'de Ordu'dan sonra Rize'de de denize dolgu havalimanının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Gurur duyulacak yapıtlar bunlar"

Artvin'den uçuş için geldiğini vurgulayan Kurdoğlu, "Gece geldiğimizde Arhavi'ye ulaşım çok daha kolay oluyor. Bölgede turizmle birlikte nüfus sürekli artıyor. Çok beğendim. Belki de 50 yıl sonra yetmeyecek bölgeye ve bunu konuşacağız" diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı açılışında ilk uçakla da seyahat eden Başar İlişe de "İlk günkü heyecanla uçağa biniyorum. Bu topraklar benim ata toprağım. Evden çıktıktan 10 dakika sonra uçağa biniyorum. Hiç bir telaşemiz, 'Geç kalırız, uçağı kaçırırız.' telaşı yok. Bunun konforu yetiyor. Geçen seyahatimde uçak tehir edildi. Evi aradım. 'Hanım geliyorum.' Çayı demledi, evimde bekledim. Bundan daha keyifli ne olabilir. Mükemmel ötesi. Gurur duyulacak yapıtlar bunlar. Erken ve ucuza tüketmemeliyiz buraları" dedi.