Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan zanlı yakalandı
Kastamonu'da tezgahtan 80 kilogram sarımsak çalan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ağustos 2022 16:11
Kastamonu-Taşköprü kara yolu Ayvalı köyü mevkisinde yol kenarında tezgahta sarımsak satan Ş.Ç. (35), 80 kilogram sarımsağının çalındığı ihbarında bulundu.
Çalışma başlatan jandarma dedektifleri, şüphelinin İ.Y. (40) olduğunu tespit etti. İ.Y, çaldığı sarımsakları otomobiliyle pazara satmaya götürürken yakalandı.
Sarımsaklar da jandarma tarafından S.Ç'ye teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız