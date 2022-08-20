Kariyer merkezine alımlar istihdam kapısı olmamalı!

Batman Üniversitesi tarafından 19 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu ilanı incelediğimizde; Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine alınacak öğretim görevlisi alımında "Tarih bölümünden lisans mezunu olmak. Tarih anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Kariyer gelişim eğitimleri, Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak" şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kuruluş süreciyle birlikte tüm devlet üniversitelerinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezleri oldukça aktif bir konuma gelmiştir. İlgili Ofisin ulusal düzeyde uygulama koyduğu Staj programı gibi süreçler yükseköğretim kurumlarındaki Kariyer Merkezleri tarafından yürütülmektedir.

Haliyle, üniversitelerin ilgili merkezlerinde memur istihdam edildiği gibi uygulamalı birim statüsünde öğretim görevlisi alımı da sıklıkla yapılmaktadır.

Ancak, bu örneğimizde de görüldüğü üzere üniversitelerde kariyer merkezleri bir nevi istihdam kapısına dönüşmüş durumdadır. Kendi alanında akademik bir kadroda istihdam edilemeyenler ilgili alanda kalitesi ve geçerliliği tartışmalı sertifikalarla öğretim görevlisi yapılmaktadır.

Bu ilanımızda da, Tarih alanında lisans ve yüksek lisans yapmış, bu alanda doktorasına devam etmekte olan bir adayın Kariyer Merkezinde çalıştırılması durumuyla karşı karşıya kaldık.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin üniversitelerde amacına uygun şekilde işlevsel bir birime dönüşmesi için bu birimlerde çalışacak kişilerin de insan kaynakları branşında yetişmiş, eğitimini almış kişilerden seçilmesi kritik önemi haizdir.

Bu çerçevede, üniversitelerin kariyer merkezleri öğretim görevli alımlarını iş bulma kapısına dönüştürmeyi engellemek için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bu türden adrese teslim ilanlarda müdahil olması gerekmektedir.