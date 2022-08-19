Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yurdun büyük bölümünde aşırı sıcaklar görülürken bazı illerde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yarın için 5 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ağustos 2022 21:39
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, 5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yaptı.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İşte sarı kodla uyarılan iller:
Artvin, Giresun, Ordu, Rize, TrabzonMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız