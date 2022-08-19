Meteoroloji'den 5 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, 5 kente şiddetli yağışa karşı "sarı" kod uyarısı yaptı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İşte sarı kodla uyarılan iller:

Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon