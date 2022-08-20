Şimdi de 7'li masa: Adaya göre destek

HDP'nin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) bulunduğu tarafların 25 Ağustos'ta bir masa etrafında toplanması bekleniyor. İlk görüşmenin ardından amaç ve takvime ilişkin bir deklarasyon yayınlanması öngörülüyor.

ADAYA GÖRE DESTEK

Oluşturulacak ortaklıkta hedefin aday çıkarmaktan ziyade Meclis'te milletvekili sayısını artırmaya yönelik olacağı belirtiliyor. 2018'de HDP'nin TİP ile yaptığı seçim iş birliği buna örnek gösteriliyor. Bu ortaklığın cumhurbaşkanlığı seçimi için başını CHP'nin çektiği ve İYİ Parti, SP, DEVA ve Gelecek ve DP'nin kurduğu 6'lı masanın belirleyeceği isme göre destek olup olmayacağı netleşecek. 25 Ağustos tarihli toplantıya söz konusu parti ve oluşumların yanı sıra bazı sanatçı ve meslek örgütlerinin de bulunacağı iddia ediliyor.

Mehmet Güney