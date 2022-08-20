Ofislerin dönüşümü ile kiralarda yüzde 15 indirim yaşanabilir

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, düzenlemenin piyasada ﬁyatları indirebileceğini belirterek, "Konut sahipleri, 'Konut arzı olacak, evimi kiraya veremeyebilirim' diye düşünerek indirime gidebilir. Piyasadaki kiralarda yüzde 10-15 indirim yaşanabilir. Piyasada 1+0, 1+1 oﬁsler var ve ticari olarak kiraya verilebiliyor. Belediyede ve tapuda 'ticari' nitelikte görünüyor ama konut mahiyetinde kullanılabiliyor. Şimdi bu ticari yerler, resmiyete bürünerek konut mahiyetinde kiraya verilebilecek. Elektrik, su ve doğalgaz abonelik bedelleri ve kullanım ﬁyatları, ticaret hanelerde konutlara göre biraz daha yüksek. Örneğin, konutta abonelik bedeli 1.000 lirayken, ticari yerlerde 1.500-2.000 lira. Abonelik statüsü değiştikten sonra kiracı, bu bedelleri konut statüsü üzerinden ödeyeceği için düşük ödeyecek. Oﬁsten konuta geçişle yapılan bu statü değişikliği ile giderlerde yüzde 50 düşüş olur" değerlendirmesini yaptı.

KÖPÜĞÜ BİR MİKTAR ALDI

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da sosyal konut ve oﬁslerin konuta dönüşmesinden sonra piyasada bir rahatlama görülebileceğini ifade ederek, şöyle konuştu: Bakan Bey, '50 bin konut' dedi ama ben bu sayının daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü oﬁs üreticileri, bekledikleri satışı ve kiralamaları yapamadı. Son açıklamalar, enflasyon artışını değil ama ﬁyatlardaki köpüğü bir miktar aldı gibi duruyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ