Düzce'de denize giren kişi boğuldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ağustos 2022 08:31
Ayazlı Mahallesi Kemos Plajı'nda denize giren S.T'nin (60) bir süre sonra hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen S.T'nin, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
S.T'nin cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız